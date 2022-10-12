Песков призвал перечитать текст выступления Путина о целях СВО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, сообщил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цели специальной военной операции на Украине остаются прежними. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Отвечая на соответствующий вопрос BBC, он посоветовал журналисту перечитать текст выступления президента РФ.

«Цели [спецоперации на Украине] остаются прежними, как указаны в выступлении [президента России Владимира Путина] от 24 февраля. Перечитайте текст выступления Путина. Актуальность этих целей только повышается», — заявил Песков.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основными ее целями он указал защиту мирного населения Донбасса от киевского режима и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Цели специальной военной операции на Украине остаются прежними. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Отвечая на соответствующий вопрос BBC, он посоветовал журналисту перечитать текст выступления президента РФ. «Цели [спецоперации на Украине] остаются прежними, как указаны в выступлении [президента России Владимира Путина] от 24 февраля. Перечитайте текст выступления Путина. Актуальность этих целей только повышается», — заявил Песков. Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основными ее целями он указал защиту мирного населения Донбасса от киевского режима и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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