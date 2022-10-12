Песков призвал перечитать текст выступления Путина о целях СВО

Цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, сообщил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Цели специальной военной операции на Украине остаются прежними. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Отвечая на соответствующий вопрос BBC, он посоветовал журналисту перечитать текст выступления президента РФ.
«Цели [спецоперации на Украине] остаются прежними, как указаны в выступлении [президента России Владимира Путина] от 24 февраля. Перечитайте текст выступления Путина. Актуальность этих целей только повышается», — заявил Песков.
Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основными ее целями он указал защиту мирного населения Донбасса от киевского режима и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.
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