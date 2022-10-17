«Аэрофлот» пообещал екатеринбуржцам сохранить на зиму прямые рейсы в Сочи

Улететь из Екатеринбурга в Сочи можно в любой день недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В зимнем расписании «Аэрофлота» сохранятся прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот в зимнем расписании продолжит полеты в Сочи из шести регионов России. Рейсы на популярный черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы», — рассказали в компании.

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи стоят в расписании на сайте каждый день в 7:25 утра. Полеты будут выполняться на самолетах семейства A320.

«Аэрофлот» с 1 июня запустил прямые рейсы в Сочи из девяти городов России. Время в пути составляет 4 часа 5 минут.