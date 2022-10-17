«Аэрофлот» пообещал екатеринбуржцам сохранить на зиму прямые рейсы в Сочи

В зимнем расписании «Аэрофлота» сохранятся прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Аэрофлот в зимнем расписании продолжит полеты в Сочи из шести регионов России. Рейсы на популярный черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы», — рассказали в компании.
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи стоят в расписании на сайте каждый день в 7:25 утра. Полеты будут выполняться на самолетах семейства A320.
«Аэрофлот» с 1 июня запустил прямые рейсы в Сочи из девяти городов России. Время в пути составляет 4 часа 5 минут.
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