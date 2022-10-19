Ветерану пригодился боевой опыт для обучения мобилизованных Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На полигонах в Свердловской области ветеран боевых действий Вячеслав Шустов, являющийся подполковником запаса, проводит обучение для всех мобилизованных. Об этом информирует официальное сообщество «Росрезерв» в социальной сети «ВКонтакте».

«Боевой опыт ветерана пригодился для обучения мобилизованных бойцов на полигонах Свердловской области. Вячеслав проводит занятия для солдат по стрельбе из противотанковых комплексов», — сообщает Росрезерв

Подполковник запаса работает на одном из уральских комбинатов Росрезерва. По просьбе командования Центрального военного округа, в свободное от работы время он занимается подготовкой военнослужащих.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский мобилизованный рассказал об обстановке на полигоне в ЛНР. Солдат остался доволен обеспечением продовольствием на учениях.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных действий призывают до 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы и подходящую воинскую специальность. 14 октября глава государства анонсировал сроки окончания мобилизации. По словам Путина, она должна завершиться в течение двух недель.