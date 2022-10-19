Солдат остался доволен обеспечением продовольствием на полигоне в ЛНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный из Первоуральска (Свердловская область) рассказал об обстановке на полигоне в Луганской области. Об этом он сообщил в репортаже «Комсомольской правды».

«В принципе, для меня все знакомо, ничего такого нет. Всем обеспечивают, выдали новое оружие, хорошо одели, а кормят вкусно», — прокомментировал обстановку уральский мобилизованный.

Ранее агентство сообщало, что с луганского полигона мобилизованных из Свердловской области вернули на повторное прохождение медкомиссии. Найти мобилизованных удалось только после вмешательства военной прокуратуры.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных действий планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы и подходящую воинскую специальность. 14 октября глава государства анонсировал сроки окончания мобилизации. По его словам, она должна завершиться в течение двух недель.