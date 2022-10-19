Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске 20 октября на улице Братьев Кашириных японский автомобиль Mitsubishi Pajero от удара об отечественную «Ладу Весту» и бордюр вывернуло наизнанку. Все подкапотное пространство автомобиля вылезло наружу. Водитель погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«45-летний водитель, управляя Mitsubishi Pajero двигался по улице Братьев Каширины в сторону улицы Российская. На пути следования он совершил столкновение с „Ладой Вестой“. После удара японский внедорожник продолжил движение и совершил столкновение с бордюрным камнем», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

Там добавили, что в салоне «японца» находилась 14-летняя пассажирка. Она с травмами доставлена в медучреждение. Водитель внедорожника не выжил. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Фото: «Челябинск Сегодня»