19 октября 2022

В Челябинске японский автомобиль вывернуло наизнанку от удара, водитель погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинске 20 октября на улице Братьев Кашириных японский автомобиль Mitsubishi Pajero от удара об отечественную «Ладу Весту» и бордюр вывернуло наизнанку. Все подкапотное пространство автомобиля вылезло наружу. Водитель погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«45-летний водитель, управляя Mitsubishi Pajero двигался по улице Братьев Каширины в сторону улицы Российская. На пути следования он совершил столкновение с „Ладой Вестой“. После удара японский внедорожник продолжил движение и совершил столкновение с бордюрным камнем», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

Там добавили, что в салоне «японца» находилась 14-летняя пассажирка. Она с травмами доставлена в медучреждение. Водитель внедорожника не выжил. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Фото:
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске 20 октября на улице Братьев Кашириных японский автомобиль Mitsubishi Pajero от удара об отечественную «Ладу Весту» и бордюр вывернуло наизнанку. Все подкапотное пространство автомобиля вылезло наружу. Водитель погиб на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «45-летний водитель, управляя Mitsubishi Pajero двигался по улице Братьев Каширины в сторону улицы Российская. На пути следования он совершил столкновение с „Ладой Вестой“. После удара японский внедорожник продолжил движение и совершил столкновение с бордюрным камнем», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. Там добавили, что в салоне «японца» находилась 14-летняя пассажирка. Она с травмами доставлена в медучреждение. Водитель внедорожника не выжил. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...