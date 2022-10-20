Челябинский депутат избавил женщину от непосильного долга

Суд полностью освободил челябинку от незаконного долга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат законодательного собрания Челябинской области Василий Швецов помог жительнице региона снизить непосильный долг, который на женщину незаконно повесили после смерти ее родного брата. Об этом URA.RU сообщили 21 октября во фракции «Справедливая Россия — За правду» в региональном парламенте.

«После смерти брата жительницу Челябинска Нелли Л. суд обязал выплатить непосильный долг родственника в 1 млн рублей. Уже после смерти мужчины посторонние люди через суд смогли признать его своим должником. Нелли в наследство не вступала, никакого имущества не получала. От безысходности женщина обратилась к Швецову», — отмечают региональные эсеры.

Согласно ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, отметили в партии.

Многочисленные обращения челябинки к юристам результата не дали. Никто не брался оспаривать решение суда. Юристы предлагали женщине только снизить размер ежемесячной выплаты по исполнительному производству.

Швецову и его команде удалось собрать необходимый пакет документов, подтверждающий несостоятельность решения суда первой инстанции. Новое судебное разбирательство отменило предыдущее решение. 8 октября оно вступило в законную силу, полностью освободив женщину от незаконного долга.