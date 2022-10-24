В Екатеринбурге подросток готовил теракт в лицее с пистолетом и топором

25 октября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Подросток планировал использовать топор и пистолет для теракта в школе (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учащегося одного из лицеев в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга задержали за подготовку теракта. Дома у него нашли пневматический пистолет, средства связи и топор, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «14-летний учащийся уже давно увлекался военной тематикой, изучал тему терактов. В сентябре этого года он решил сам устроить подобное в учебном заведении. „Наполеоновскими планами“ школьник как-то похвастался одноклассникам в одном из мессенджеров, так на него и вышли», — сообщает издание. Во время обысков дома у подростка нашли пневматический пистолет, который ранее ему отдал друг на хранение, а также топор и средства связи. Злоумышленника задержали и поместили в психиатрический стационар. Известно, что его воспитывает только мать, на учете в отделе по делам несовершеннолетних подросток не состоит.

Учащегося одного из лицеев в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга задержали за подготовку теракта. Дома у него нашли пневматический пистолет, средства связи и топор, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «14-летний учащийся уже давно увлекался военной тематикой, изучал тему терактов. В сентябре этого года он решил сам устроить подобное в учебном заведении. „Наполеоновскими планами“ школьник как-то похвастался одноклассникам в одном из мессенджеров, так на него и вышли», — сообщает издание. Во время обысков дома у подростка нашли пневматический пистолет, который ранее ему отдал друг на хранение, а также топор и средства связи. Злоумышленника задержали и поместили в психиатрический стационар. Известно, что его воспитывает только мать, на учете в отделе по делам несовершеннолетних подросток не состоит.