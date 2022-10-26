В «Росэнергоатоме» оценили возможности Киева для создания «грязной атомной бомбы»

Советник главы «Росэнергоатома»: Киев располагает всеми ресурсами для создания «грязной атомной бомбы» и ее применения

Киев располагает всеми ресурсами для создания «грязной атомной бомбы» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина располагает всеми ресурсами для создания «грязной атомной бомбы» и последующего ее применения. Такую оценку дал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Эксперт также предупредил, что самый слабый удар таким оружием может поразить территории, на которых проживают десятки тысяч людей.

«Для того, чтобы создать так называемую „грязную атомную бомбу“ совсем не обязательно иметь потенциал из нескольких атомных станций. Радиоактивные материалы — это не только про атомные станции, это первое. Да, [власти Украины могут создать грязную атомную бомбу], всем необходимым научно-техническим потенциалом Украина сегодня обладает», — заявил Карчаа в беседе с корреспондентом URA.RU.

Советник главы «Росэнергоатома» отметил, что применение «грязной бомбы» даже небольшой мощности приведет к поражению значительных территорий с десятками тысяч людей. «При более мощных зарядах последствия будут на порядок увеличиваться. Плюс надо понимать, что радиоактивное заражение имеет обыкновение перемещаться, соответственно, захватывать целый ряд сопредельных территорий», — пояснил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил лидеров западных стран о разработке Киевом «грязной бомбы» . Предполагается, что для ее создания Украина использует российские радиоактивные отходы. Подрыв «грязной бомбы» приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и к «выключению» территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет, ранее предупреждал Карчаа.