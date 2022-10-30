Свердловские мэры получили спецзадание из-за мощного снегопада

Главам городов Свердловской области поручили разобраться с последствиями снегопада

31 октября 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

На дороги Свердловской области вышли 270 снегоуборочных машин Фото: Размик Закарян © URA.RU Главы городов Свердловской области будут разбираться с последствиями снегопада, который обрушился на регион утром 31 октября. Такое поручение дано мэрам в правительстве, сообщил министр транспорта Василий Старков. На дороги области выведено более 270 спецмашин. «У глав муниципалитетов, конечно, есть опыт работы со стихией и приход снежного фронта был прогнозируем. Сейчас перед главами стоит задача держать под постоянным контролем состояние автомобильных дорог, их очистку от снега и льда, по возможности вывести дополнительную технику. Также прошу оперативно организовать вывоз снега», — заявил Старков, его слова передали URA.RU в областном департаменте информполитики. Спецтехника будет работать на дорогах области до полной расчистки проезжей части. Чтобы трассы не были скользкими, на данный момент израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка. Только в Екатеринбурге на дороги выйдут больше 380 рабочих и 120 специальных машин. Утром 31 октября Екатеринбург и города Свердловской области накрыл снегопад. На территории региона, по данным правительства, выпало до одного сантиметра снега. Из-за ухудшения ситуации на дорогах на трассе Серов — Екатеринбург случилось по меньшей мере пять аварий. Синоптики прогнозируют резкое потепление в ближайшие дни.

Главы городов Свердловской области будут разбираться с последствиями снегопада, который обрушился на регион утром 31 октября. Такое поручение дано мэрам в правительстве, сообщил министр транспорта Василий Старков. На дороги области выведено более 270 спецмашин. «У глав муниципалитетов, конечно, есть опыт работы со стихией и приход снежного фронта был прогнозируем. Сейчас перед главами стоит задача держать под постоянным контролем состояние автомобильных дорог, их очистку от снега и льда, по возможности вывести дополнительную технику. Также прошу оперативно организовать вывоз снега», — заявил Старков, его слова передали URA.RU в областном департаменте информполитики. Спецтехника будет работать на дорогах области до полной расчистки проезжей части. Чтобы трассы не были скользкими, на данный момент израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка. Только в Екатеринбурге на дороги выйдут больше 380 рабочих и 120 специальных машин. Утром 31 октября Екатеринбург и города Свердловской области накрыл снегопад. На территории региона, по данным правительства, выпало до одного сантиметра снега. Из-за ухудшения ситуации на дорогах на трассе Серов — Екатеринбург случилось по меньшей мере пять аварий. Синоптики прогнозируют резкое потепление в ближайшие дни.