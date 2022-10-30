30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Зарплата пермяков после испытательного срока увеличивается на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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После испытательного срока можно требовать повышения зарплаты Фото:

Большинство (70%) пермских компаний увеличивают зарплаты новым сотрудникам после окончания испытательного срока. Но повышать оклады готовы не всем, показал опрос сервиса SuperJob.

«Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 40% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 20%», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, которые увеличивают зарплату только отдельным категориям персонала. При этом средний процент прироста зарплат для прошедших испытательный срок, не изменился.

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Большинство (70%) пермских компаний увеличивают зарплаты новым сотрудникам после окончания испытательного срока. Но повышать оклады готовы не всем, показал опрос сервиса SuperJob. «Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 40% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 20%», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, которые увеличивают зарплату только отдельным категориям персонала. При этом средний процент прироста зарплат для прошедших испытательный срок, не изменился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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