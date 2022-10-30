Зарплата пермяков после испытательного срока увеличивается на 20%

31 октября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

После испытательного срока можно требовать повышения зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большинство (70%) пермских компаний увеличивают зарплаты новым сотрудникам после окончания испытательного срока. Но повышать оклады готовы не всем, показал опрос сервиса SuperJob. «Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 40% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 20%», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, которые увеличивают зарплату только отдельным категориям персонала. При этом средний процент прироста зарплат для прошедших испытательный срок, не изменился.

Большинство (70%) пермских компаний увеличивают зарплаты новым сотрудникам после окончания испытательного срока. Но повышать оклады готовы не всем, показал опрос сервиса SuperJob. «Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 40% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 20%», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, которые увеличивают зарплату только отдельным категориям персонала. При этом средний процент прироста зарплат для прошедших испытательный срок, не изменился.