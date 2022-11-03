Мужчина не выходит на связь больше двух недель
Полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» больше двух недель ищут пропавшего в Первоуральске (Свердловская область) 46-летнего Алексея Пехташева. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте.
«Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в серо-зеленую камуфляжную куртку и черные штаны, на ногах были черные кроссовки», -сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
Последний раз мужчину видели 19 октября. Если вы видели Алексея или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (908) 917-02-99.
Последний раз свердловчанина видели 19 октября
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