03 ноября 2022

Полицейские и волонтеры больше двух недель ищут пропавшего свердловчанина. Фото

В Первоуральске пропал 46-летний свердловчанин
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не выходит на связь больше двух недель Фото:

Полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» больше двух недель ищут пропавшего в Первоуральске (Свердловская область) 46-летнего Алексея Пехташева. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте.

«Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в серо-зеленую камуфляжную куртку и черные штаны, на ногах были черные кроссовки», -сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчину видели 19 октября. Если вы видели Алексея или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (908) 917-02-99.

Последний раз свердловчанина видели 19 октября
Фото:

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Полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» больше двух недель ищут пропавшего в Первоуральске (Свердловская область) 46-летнего Алексея Пехташева. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте. «Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в серо-зеленую камуфляжную куртку и черные штаны, на ногах были черные кроссовки», -сообщают волонтеры «ЛизаАлерт». Последний раз мужчину видели 19 октября. Если вы видели Алексея или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (908) 917-02-99.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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