В Первоуральске пропал 46-летний свердловчанин

Мужчина не выходит на связь больше двух недель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» больше двух недель ищут пропавшего в Первоуральске (Свердловская область) 46-летнего Алексея Пехташева. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте.

«Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в серо-зеленую камуфляжную куртку и черные штаны, на ногах были черные кроссовки», -сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчину видели 19 октября. Если вы видели Алексея или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (908) 917-02-99.