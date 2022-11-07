Михаил Скоков выразил слова благодарности родственникам погибших сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков в День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, встретился с их семьями. Как сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе ведомства, на мероприятие пригласили более пятисот гостей.

«Мы гордимся теми ребятами, нашими парнями, которые в свое время отдали жизнь ради жизни на земле. Они для нас являются примером мужества, отваги, героизма и самопожертвования, долга и чести», — приводит слова Скокова пресс-служба областного главка полиции.

Чествование героев прошло в концертном зале Дворца пионеров и школьников имени Крупской. Среди гостей были как действующие сотрудники правоохранительных органов, так и ветераны службы. Отдельно выделили родственников и близких погибших сотрудников. Начальник ГУ МВД области лично вручил каждому из них цветы и подарки.

Из концертного зала все отправились к мемориалу «Солдатам правопорядка». Там для гостей состоялся митинг-концерт. К семьям погибших сотрудников обратился губернатор области Алексей Текслер. Также в митинге участвовали представители духовенства и общественности, близкие и родственники героев, курсанты, сотрудники и ветераны органов внутренних дел и других силовых структур.

Всего в списках погибших значатся 232 сотрудника из Челябинской области. За их подвиг в День памяти вокалист ансамбля культурного центра ГУ МВД области Сергей Пимонов исполнил песню «Погибшим героям». Ее автором является преподаватель Казанского юридического института МВД России Игорь Горчаков.

Михаил Скоков выразил признательность семьям погибших сотрудников за то, что воспитали достойных сыновей Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Родственникам погибших сотрудников начальник областного главка вручил цветы и подарки Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области