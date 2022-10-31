В работе соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) зафиксирован массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.
О сбоях в работе Instagram сообщили более 7 тысяч пользователей. Чаще всего заявляли о неполадках жители США. 60% жалоб связаны с работой приложения, еще 35% — с ошибками при авторизации. 6% отметили, что у них неполадки при попытке открыть Instagram в браузере.
Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать Instagram за хорошее поведение. По его словам, в соцсети есть модерирование. И вице-президент Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще весной извинился из-за недопустимых высказываний по российской позиции, отметил депутат.
*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Скрин Downdetector
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В работе соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) зафиксирован массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector. О сбоях в работе Instagram сообщили более 7 тысяч пользователей. Чаще всего заявляли о неполадках жители США. 60% жалоб связаны с работой приложения, еще 35% — с ошибками при авторизации. 6% отметили, что у них неполадки при попытке открыть Instagram в браузере. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать Instagram за хорошее поведение. По его словам, в соцсети есть модерирование. И вице-президент Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще весной извинился из-за недопустимых высказываний по российской позиции, отметил депутат. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.