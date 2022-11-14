Минобороны Украины признало невозможность ударить по Крыму из Херсона

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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдаты
Украина не сможет поразить Крым системами HIMARS, заявил глава Минобороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины не сможет атаковать Крымский полуостров своими ракетами. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Украина не сможет поразить полуостров Крым своими высокомобильными артиллерийскими ракетными системами (HIMARS) американского производства и другим оружием», — передает слова министра обороны агентство Reuters. Он отмечает, что вопрос с Крымом будет решен не военным путем.

Ранее западные СМИ сообщали, что с начала российской специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский готовит план по вооруженному захвату Крыма. Украина уже ни раз совершала атаки по полуострову.

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Армия Украины не сможет атаковать Крымский полуостров своими ракетами. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Украина не сможет поразить полуостров Крым своими высокомобильными артиллерийскими ракетными системами (HIMARS) американского производства и другим оружием», — передает слова министра обороны агентство Reuters. Он отмечает, что вопрос с Крымом будет решен не военным путем. Ранее западные СМИ сообщали, что с начала российской специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский готовит план по вооруженному захвату Крыма. Украина уже ни раз совершала атаки по полуострову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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