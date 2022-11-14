Минобороны Украины признало невозможность ударить по Крыму из Херсона

Украина не сможет поразить Крым системами HIMARS, заявил глава Минобороны Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия Украины не сможет атаковать Крымский полуостров своими ракетами. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Украина не сможет поразить полуостров Крым своими высокомобильными артиллерийскими ракетными системами (HIMARS) американского производства и другим оружием», — передает слова министра обороны агентство Reuters. Он отмечает, что вопрос с Крымом будет решен не военным путем.
Ранее западные СМИ сообщали, что с начала российской специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский готовит план по вооруженному захвату Крыма. Украина уже ни раз совершала атаки по полуострову.
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