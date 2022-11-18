Кремль: Россия и США не договорились о саммите Путина и Байдена

18 ноября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили, что переговоров между главами США и РФ пока не планируется Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саммит с участием президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в ближайшее время не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Речи о саммите в настоящий момент не идет», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос о возмождной встрече глав России и США по вопросам стратегической стабильности.

Саммит с участием президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в ближайшее время не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Речи о саммите в настоящий момент не идет», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос о возмождной встрече глав России и США по вопросам стратегической стабильности.