Кремль: Россия и США не договорились о саммите Путина и Байдена

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В Кремле ответили, что переговоров между главами США и РФ пока не планируется Фото:

Саммит с участием президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в ближайшее время не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речи о саммите в настоящий момент не идет», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос о возмождной встрече глав России и США по вопросам стратегической стабильности.

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Саммит с участием президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в ближайшее время не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Речи о саммите в настоящий момент не идет», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос о возмождной встрече глав России и США по вопросам стратегической стабильности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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