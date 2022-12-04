В Пермском крае в результате аварии погибли три человека. Столкновение произошло ранним утром на трассе Пермь-Чернушка. Подробности о произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«В 09:05 на трассе Пермь-Чернушка произошло смертельное ДТП. по предварительной. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Мерседес“, в результате чего отечественное транспортное средство загорелось и выгорело полностью», — сообщили в полиции.
В результате случившегося погибли три человека, двое были госпитализированы в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Пожарные тушат сгоревший автомобиль
ГУ МВД России по Пермскому краю
В результате аварии трое пермяков погибли, еще двое отправлены в больницу
В Пермском крае в результате аварии погибли три человека. Столкновение произошло ранним утром на трассе Пермь-Чернушка. Подробности о произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В 09:05 на трассе Пермь-Чернушка произошло смертельное ДТП. по предварительной. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Мерседес“, в результате чего отечественное транспортное средство загорелось и выгорело полностью», — сообщили в полиции. В результате случившегося погибли три человека, двое были госпитализированы в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.