04 декабря 2022
03 декабря 2022

Три человека погибли в ДТП на пермской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото:

В Пермском крае в результате аварии погибли три человека. Столкновение произошло ранним утром на трассе Пермь-Чернушка. Подробности о произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В 09:05 на трассе Пермь-Чернушка произошло смертельное ДТП. по предварительной. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Мерседес“, в результате чего отечественное транспортное средство загорелось и выгорело полностью», — сообщили в полиции.

В результате случившегося погибли три человека, двое были госпитализированы в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пожарные тушат сгоревший автомобиль
В результате аварии трое пермяков погибли, еще двое отправлены в больницу

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Пермском крае в результате аварии погибли три человека. Столкновение произошло ранним утром на трассе Пермь-Чернушка. Подробности о произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В 09:05 на трассе Пермь-Чернушка произошло смертельное ДТП. по предварительной. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Мерседес“, в результате чего отечественное транспортное средство загорелось и выгорело полностью», — сообщили в полиции. В результате случившегося погибли три человека, двое были госпитализированы в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...