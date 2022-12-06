Челябинские рестораны определились с новогодними ценами на выездные банкеты

Услуга выездного банкета становится популярнее с каждым годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заказать банкет на дом и корпоратив жителям Челябинска в новогодние праздники обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей на персону, а стоимость услуги повара на дом начинается с пяти тысяч рублей. Цены в праздничные дни меняться не будут, но спрос на эти услуги повышен, сообщили URA.RU участники рынка.

«Это направление становится все популярнее. Раньше никто особо не задумывался о фуршетах и банкетах, которые устраивают организации. Теперь интерес возникает и у обычных людей. Если сравнивать с предыдущем годом, то в этом году заказов стало гораздо больше. И не только от компаний», — сообщает URA.RU специалист «Banket Service Catering».

Самая дорогая услуга выездного банкета стоит 2,5 тысячи рублей. Компания «First Catering» за эту цену предлагает салат, горячее блюдо и закуски. Кроме того, у них есть услуга выездного повара за шесть тысяч рублей. Всего за тысячу рублей на за услуги повара предлагал ресторан «Старый Ереван», но все даты уже забронированы. Как утверждают специалисты ресторана, продажи начались в сентябре и почти сразу все раскупили.

Компания «Banket Service Catering» выставила ценник на одну персону в 1,5 тысячи рублей. Банкет-холл «Attimo» предлагает услугу от двух тысяч рублей. Но заказать у них блюда можно только для 20 и более персон. Услуги выездного банкета или повара предоставляют и на сайте объявлений «Авито». Торговая сеть «Мясной регион» возьмет за услугу банкета 1,8 тысяч рублей на персону или две тысячи за час выездного повара. Частник на Avito попросит за банкет от 1,5 тысяч рублей, а повар выедет на дом от пяти тысяч рублей и выше.

Почти все сервисы предупреждают, что в праздничные дни доставка боксов с блюдами и персонала может подорожать. Стоимость будет зависеть от тарифов перевозчика.