Свердловский полицейский предстанет перед судом из-за дела мигрантов

За внесение ложных сведений в протокол об административном правонарушении женщине грозит лишение свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальника отделения по вопросам миграции полиции Краснотурьинска будут судить за злоупотребление полномочиями. Сотрудница искусственно пыталась повысить показатели и внесла в официальные документы недостоверную информацию. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«Женщина обвиняется в совершении преступлений по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали в ведомстве. Следствие установило, что начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Краснотурьинский» вынесла постановление о привлечении к ответственности уроженца ближнего зарубежья, который ремонтировал кровли дома без патента.

Сотрудница полиции знала, что работодателем, у которого трудился иностранный гражданин, является местный житель. От него она потребовала явиться в отделение, однако мужчина отказался. Тогда она предложила ему прислать другое лицо вместо себя, которого можно было бы привлечь к административной ответственности.

«Последний подыскал вместо себя другое лицо, а начальник отделения по вопросам миграции, в свою очередь, используя свои служебные полномочия, с целью искусственного повышения показателей в своей работе собственноручно в марте 2021 года внесла в официальный документ — протокол об административном правонарушении заведомо ложные сведения», — заявили в областной прокуратуре. Правонарушительнице грозит до двух лет лишения свободы согласно ч.1 ст. 292 УК РФ и до четырех лет лишения свободы по ч.1 ст. 285 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в Краснотурьинский городской суд для рассмотрения.

По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, следователи, собирая доказательства, допрашивали свидетелей по делу. Кроме этого, проводился осмотр места происшествия, а также фонографические и почерковедческие экспертизы.

«Выявили и изобличили вышеназванное должностное лицо сыщики регионального УФСБ в ходе реализации поступившей оперативной информации. С 11 августа 2022 года эта гражданка уже не является представителем системы МВД, она уволена. Если в ближайшее время судебное разбирательство подтвердит ее причастность к противоправной деятельности, последует предусмотренное законом наказание», — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.