В подконтрольном ВСУ Николаеве заканчиваются хлеб и вода

09 декабря 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

По словам активиста подполья в Николаеве, в городе кончаются запасы воды и хлеба Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском городе Николаев не хватает чистой питьевой воды, а также есть проблемы с хлебом. Об этом сообщил активист николаевского подполья. «В городе с каждым днем, неделей и месяцем становится все хуже и хуже. Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю. Хлеб, который испекли на заводе „Киевхлеб“ в Киеве, пока его в Николаев к нам привезут, его невозможно есть, черствый», — рассказал активист в интервью РИА Новости. Он также заявил, что местные власти сокращают социальные расходы и перестают платить пособия по безработице. Активист выразился, что «люди не живут, а просто выживают». Мужчина добавил, что при этом соседи из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою поддержку. С 24 февраля Россия на территории Украины проводит спецоперацию. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее сообщалось, что в Николаеве идут массовые проверки населения на улицах и в квартирах. При этом в городе творится беспредел из-за иностранных наемников. Так, полиция Николаева из-за особого указа из Киева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими военными двух местных девушек.

В украинском городе Николаев не хватает чистой питьевой воды, а также есть проблемы с хлебом. Об этом сообщил активист николаевского подполья. «В городе с каждым днем, неделей и месяцем становится все хуже и хуже. Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю. Хлеб, который испекли на заводе „Киевхлеб“ в Киеве, пока его в Николаев к нам привезут, его невозможно есть, черствый», — рассказал активист в интервью РИА Новости. Он также заявил, что местные власти сокращают социальные расходы и перестают платить пособия по безработице. Активист выразился, что «люди не живут, а просто выживают». Мужчина добавил, что при этом соседи из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою поддержку. С 24 февраля Россия на территории Украины проводит спецоперацию. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее сообщалось, что в Николаеве идут массовые проверки населения на улицах и в квартирах. При этом в городе творится беспредел из-за иностранных наемников. Так, полиция Николаева из-за особого указа из Киева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими военными двух местных девушек.