Аэропорты в Казани и Нижнекамске снова заработали

Зачем вводились ограничения, не уточняется
Воздушные гавани Казани и Нижнекамска снова работают, ограничения сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — передает ТАСС сообщение Росавиации. Зачем вводились ограничения, не уточняется. Аэропорты не работали около часа.
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