Аэропорты в Казани и Нижнекамске снова заработали

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
Зачем вводились ограничения, не уточняется Фото:

Воздушные гавани Казани и Нижнекамска снова работают, ограничения сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — передает ТАСС сообщение Росавиации. Зачем вводились ограничения, не уточняется. Аэропорты не работали около часа.

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Воздушные гавани Казани и Нижнекамска снова работают, ограничения сняты. Об этом сообщили в Росавиации. «Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — передает ТАСС сообщение Росавиации. Зачем вводились ограничения, не уточняется. Аэропорты не работали около часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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