Еще одна страна попросила РФ запустить прямые авиаперелеты

Министр туризма Мьянмы попросила авиакомпании РФ запустить прямые рейсы

27 июля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Мьянма призывает российские авиакомпании организовать прямые рейсы между Москвой и Янгоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мьянма (соседствует с Таиландом) призывает российские авиакомпании организовать прямые рейсы между Москвой и Янгоном для развития массового туризма. Об этом сообщила министр туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн. «Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина — у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты», — рассказала Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости. С появлением прямых рейсов станет возможен полноценный двусторонний туризм, позволяющий мьянманцам также путешествовать в Россию. Министр туризма Мьянмы заверила, что для граждан России обеспечивается безопасный туризм на государственном уровне. Она подчеркнула, что несмотря на существующие проблемы безопасности в стране, для граждан России на государственном уровне гарантирован безопасный туризм в Мьянме. Туристические зоны остаются полностью защищенными для посещения. Ранее российская платежная система «Мир» начала функционировать в ограниченном режиме в некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы, что подтвердили в посольстве России в республике. Ожидается, что расширение «Мир» будет способствовать улучшению условий для туристов из России, заменяя неактивные карты Visa и Mastercard. Также «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова главы ведомства Мьянмы, писала о перспективах полноценной замены систем Visa и Mastercard, прекративших работу в республике из-за санкций, на систему «Мир». Владельцы карт Visa и Mastercard внутри республики не могут оплатить визовый сбор для въезда в страну, и для этого можно будет использовать российскую платежную систему. За этот вопрос формально отвечает министерство иммиграции, но министр туризма и гостиниц республики Тет Тет Кхай лично займется открытием корреспондентских счетов в банках, работающих с картами «Мир», и их подключением к системе оплаты виз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мьянма (соседствует с Таиландом) призывает российские авиакомпании организовать прямые рейсы между Москвой и Янгоном для развития массового туризма. Об этом сообщила министр туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн. «Пока мы действительно не достигли поставленных целей в турпотоке, но на это у нас была своя уважительная причина — у нашей национальной авиакомпании есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты», — рассказала Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости. С появлением прямых рейсов станет возможен полноценный двусторонний туризм, позволяющий мьянманцам также путешествовать в Россию. Министр туризма Мьянмы заверила, что для граждан России обеспечивается безопасный туризм на государственном уровне. Она подчеркнула, что несмотря на существующие проблемы безопасности в стране, для граждан России на государственном уровне гарантирован безопасный туризм в Мьянме. Туристические зоны остаются полностью защищенными для посещения. Ранее российская платежная система «Мир» начала функционировать в ограниченном режиме в некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы, что подтвердили в посольстве России в республике. Ожидается, что расширение «Мир» будет способствовать улучшению условий для туристов из России, заменяя неактивные карты Visa и Mastercard. Также «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова главы ведомства Мьянмы, писала о перспективах полноценной замены систем Visa и Mastercard, прекративших работу в республике из-за санкций, на систему «Мир». Владельцы карт Visa и Mastercard внутри республики не могут оплатить визовый сбор для въезда в страну, и для этого можно будет использовать российскую платежную систему. За этот вопрос формально отвечает министерство иммиграции, но министр туризма и гостиниц республики Тет Тет Кхай лично займется открытием корреспондентских счетов в банках, работающих с картами «Мир», и их подключением к системе оплаты виз.