В Союзе защиты прав потребителей рассказали, как выбрать искусственную ель

Глава союза защиты прав потребителей: искусственная ель из полиэтилена будет лучшим вариантом для приобретения

Полиэтилен — самый безопасный вид пластика для создания искусственной ели, считает специалист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Искусственная ель, выполненная из полиэтилена и меньшего количества канцерогенов, будет лучшим вариантом для приобретения. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Лучшим материалом является полиэтилен, так как это самый безопасный вид пластика», — цитирует Шапкина RT. Среди прочих преимуществ этого материала значится отсутствие неприятного запаха и низкое количество канцерогенов. Более вредные и пахучие материалы, такие как полихлорвинил, полистирол и другие, можно определить по более жестким иголкам.

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