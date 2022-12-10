10 декабря 2022

В Союзе защиты прав потребителей рассказали, как выбрать искусственную ель

Глава союза защиты прав потребителей: искусственная ель из полиэтилена будет лучшим вариантом для приобретения
© Служба новостей «URA.RU»
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Елочный базар на территории центрального рынка. Курган, покупатели, новогодняя елка, искусственная елка, елочный базар, новогодняя елка, приготовление к празднику
Полиэтилен — самый безопасный вид пластика для создания искусственной ели, считает специалист Фото:

Искусственная ель, выполненная из полиэтилена и меньшего количества канцерогенов, будет лучшим вариантом для приобретения. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Лучшим материалом является полиэтилен, так как это самый безопасный вид пластика», — цитирует Шапкина RT. Среди прочих преимуществ этого материала значится отсутствие неприятного запаха и низкое количество канцерогенов. Более вредные и пахучие материалы, такие как полихлорвинил, полистирол и другие, можно определить по более жестким иголкам.

Ранее URA.RU рассказывало, на что необходимо опираться при выборе натуральной ели. Особого внимания требует размер дерева, его свежесть и порода, объяснил директор компании по продаже елок Владислав Пухарев.

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Искусственная ель, выполненная из полиэтилена и меньшего количества канцерогенов, будет лучшим вариантом для приобретения. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. «Лучшим материалом является полиэтилен, так как это самый безопасный вид пластика», — цитирует Шапкина RT. Среди прочих преимуществ этого материала значится отсутствие неприятного запаха и низкое количество канцерогенов. Более вредные и пахучие материалы, такие как полихлорвинил, полистирол и другие, можно определить по более жестким иголкам. Ранее URA.RU рассказывало, на что необходимо опираться при выборе натуральной ели. Особого внимания требует размер дерева, его свежесть и порода, объяснил директор компании по продаже елок Владислав Пухарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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