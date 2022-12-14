Сенатор Мизулина призвала защитить права эмбрионов в пробирке

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Елены Мизулиной. Москва, портрет, мизулина елена
Елена Мизулина заявила, что у эмбриона нет прав, пока он не находится в теле родителей Фото:

В России нужно защитить права эмбрионов, появившихся в процессе оплодотворения в пробирке. Об этом заявила сенатор Елена Мизулина.

«Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке — как правило, это происходит в течение недели — эти половые клетки никак не защищены правовым образом. Полагаю, что эти вопросы надо разрешить», — сказала Мизулина. Трансляция велась на сайте Совфеда. По ее словам, с эмбрионом можно сделать что угодно, когда он еще не находится в теле суррогатной матери.

Ранее Госдума одобрила запрет для иностранцев на услуги суррогатного материнства. Закон приняли во втором и третьем чтении, сообщает «Дни.ру». Также инициативу одобрил Совфед, передает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что суррогатное материнство «схоже с торговлей детьми, которые оказываются потом в тяжелых ситуациях».

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В России нужно защитить права эмбрионов, появившихся в процессе оплодотворения в пробирке. Об этом заявила сенатор Елена Мизулина. «Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке — как правило, это происходит в течение недели — эти половые клетки никак не защищены правовым образом. Полагаю, что эти вопросы надо разрешить», — сказала Мизулина. Трансляция велась на сайте Совфеда. По ее словам, с эмбрионом можно сделать что угодно, когда он еще не находится в теле суррогатной матери. Ранее Госдума одобрила запрет для иностранцев на услуги суррогатного материнства. Закон приняли во втором и третьем чтении, сообщает «Дни.ру». Также инициативу одобрил Совфед, передает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что суррогатное материнство «схоже с торговлей детьми, которые оказываются потом в тяжелых ситуациях».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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