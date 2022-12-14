14 декабря 2022

Пермяки переплачивали за отопление из-за неисправного прибора

Компанию «Т Плюс» оштрафовали за ошибки в квитанциях пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Гайва. 5 зона построенная немецкими пленными в 1951 году. Пермь, батарея, жкх, отобление
Пермякам неправильно рассчитали плату за отопление Фото:

Филиал ПАО «Т Плюс» в Перми оштрафовали на 20 тысяч рублей. Инспекция жилнадзора провела проверку, в ходе которой выяснилось, что компания неправильно рассчитали плату за отопление в одном из многоквартирных домов. Информация об этом появилась на официальном сайте Роспотребнадзора.

«В связи с допущенным нарушением прав потребителей ПАО „Т Плюс“ привлечено к административной ответственности административного наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей», — сообщается на сайте. В решении уточняется, что компания предъявила жильцам увеличенную плату за услугу, хотя прибор учета тепловой энергии вышел из строя, а норматив потребления отопления в этом доме не был установлен. Штраф ПАО «Т Плюс» был оплачен.

Ранее URA.RU сообщало, что ПАО «Т Плюс» взыскало с мэрии Березников Пермского края долги за услуги ЖКХ. Администрация города задолжала за отопление 27 тысяч рублей.

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Филиал ПАО «Т Плюс» в Перми оштрафовали на 20 тысяч рублей. Инспекция жилнадзора провела проверку, в ходе которой выяснилось, что компания неправильно рассчитали плату за отопление в одном из многоквартирных домов. Информация об этом появилась на официальном сайте Роспотребнадзора. «В связи с допущенным нарушением прав потребителей ПАО „Т Плюс“ привлечено к административной ответственности административного наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей», — сообщается на сайте. В решении уточняется, что компания предъявила жильцам увеличенную плату за услугу, хотя прибор учета тепловой энергии вышел из строя, а норматив потребления отопления в этом доме не был установлен. Штраф ПАО «Т Плюс» был оплачен. Ранее URA.RU сообщало, что ПАО «Т Плюс» взыскало с мэрии Березников Пермского края долги за услуги ЖКХ. Администрация города задолжала за отопление 27 тысяч рублей.
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