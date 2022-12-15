15 декабря 2022

В России изменят порядок назначения выплат для одной категории граждан

Герои России начнут получать выплаты автоматически
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Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, герой россии, звезда, медаль
Героям России выплаты будут начисляться автоматически Фото:

Герои России с 1 января 2023 года начнут автоматически получать единовременные денежные выплаты (ЕДВ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

«Изменения предложено внести в закон „О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы“. Именно для этих категорий граждан с 1 января 2023 г. и меняется порядок назначения ЕДВ. <…> Сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР (Фонд пенсионного и социального страхования) органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания», — сообщает издание.

Отмечается, что обладателю звания или его близким нужно будет предоставить в СФР платежные реквизиты. Если же в фонде они есть, то выплаты будут производиться по ним же. Также указано, что после 1 января 2022 года деньги назначаются с даты присвоения звания в том случае, если Герой России не получает натуральные льготы.

Ранее Минтруд предложило автоматически индексировать россиянам выплаты по социальному контракту. Также предложили ограничить использование этого инструмента. В министерстве отметили, что проект поможет повысить эффективность социальных контрактов.

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Герои России с 1 января 2023 года начнут автоматически получать единовременные денежные выплаты (ЕДВ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. «Изменения предложено внести в закон „О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы“. Именно для этих категорий граждан с 1 января 2023 г. и меняется порядок назначения ЕДВ. <…> Сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР (Фонд пенсионного и социального страхования) органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания», — сообщает издание. Отмечается, что обладателю звания или его близким нужно будет предоставить в СФР платежные реквизиты. Если же в фонде они есть, то выплаты будут производиться по ним же. Также указано, что после 1 января 2022 года деньги назначаются с даты присвоения звания в том случае, если Герой России не получает натуральные льготы. Ранее Минтруд предложило автоматически индексировать россиянам выплаты по социальному контракту. Также предложили ограничить использование этого инструмента. В министерстве отметили, что проект поможет повысить эффективность социальных контрактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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