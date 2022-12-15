В России изменят порядок назначения выплат для одной категории граждан

Герои России начнут получать выплаты автоматически

16 декабря 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Героям России выплаты будут начисляться автоматически Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Герои России с 1 января 2023 года начнут автоматически получать единовременные денежные выплаты (ЕДВ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. «Изменения предложено внести в закон „О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы“. Именно для этих категорий граждан с 1 января 2023 г. и меняется порядок назначения ЕДВ. <…> Сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР (Фонд пенсионного и социального страхования) органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания», — сообщает издание. Отмечается, что обладателю звания или его близким нужно будет предоставить в СФР платежные реквизиты. Если же в фонде они есть, то выплаты будут производиться по ним же. Также указано, что после 1 января 2022 года деньги назначаются с даты присвоения звания в том случае, если Герой России не получает натуральные льготы. Ранее Минтруд предложило автоматически индексировать россиянам выплаты по социальному контракту. Также предложили ограничить использование этого инструмента. В министерстве отметили, что проект поможет повысить эффективность социальных контрактов.

Герои России с 1 января 2023 года начнут автоматически получать единовременные денежные выплаты (ЕДВ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. «Изменения предложено внести в закон „О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы“. Именно для этих категорий граждан с 1 января 2023 г. и меняется порядок назначения ЕДВ. <…> Сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР (Фонд пенсионного и социального страхования) органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания», — сообщает издание. Отмечается, что обладателю звания или его близким нужно будет предоставить в СФР платежные реквизиты. Если же в фонде они есть, то выплаты будут производиться по ним же. Также указано, что после 1 января 2022 года деньги назначаются с даты присвоения звания в том случае, если Герой России не получает натуральные льготы. Ранее Минтруд предложило автоматически индексировать россиянам выплаты по социальному контракту. Также предложили ограничить использование этого инструмента. В министерстве отметили, что проект поможет повысить эффективность социальных контрактов.