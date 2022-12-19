Челябинский губернатор вручил награды строителям военного лагеря

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, палаточный лагерь, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Палаточный лагерь на Чебаркульском полигоне построен в рекордные сроки Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды строителям Всероссийского центра дополнительной подготовки для мобилизованных в Чебаркуле. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе главы региона.

«Важно отметить вклад каждого из вас в создание очень нужного объекта — возведением полевого лагеря для мобилизованных на территории танковой дивизии Центрального военного округа в регионе. Нам не в первый раз приходится действовать в экстремальных условиях, создавать быстро, в силу обстоятельств, качественные объекты», — заявил Текслер, вручая награды

Глава региона вручил 77 наград строителям за особые заслуги. Текслер лично курировал строительство лагеря для мобилизованных.

Центр подготовки был построен в кратчайшие сроки, за две недели. Власти региона совместно с минобороной РФ за рекордные сроки возвели палаточный городок и оборудовали его всем необходимым.

Для строительно-монтажных работ были привлечены 46 предприятий региона и 14 предприятий транспортной отрасли. На месте возведения работали 470 человек из разных территорий: Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Сатки, Чебаркуля, Миасса и другие.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды строителям Всероссийского центра дополнительной подготовки для мобилизованных в Чебаркуле. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе главы региона. «Важно отметить вклад каждого из вас в создание очень нужного объекта — возведением полевого лагеря для мобилизованных на территории танковой дивизии Центрального военного округа в регионе. Нам не в первый раз приходится действовать в экстремальных условиях, создавать быстро, в силу обстоятельств, качественные объекты», — заявил Текслер, вручая награды Глава региона вручил 77 наград строителям за особые заслуги. Текслер лично курировал строительство лагеря для мобилизованных. Центр подготовки был построен в кратчайшие сроки, за две недели. Власти региона совместно с минобороной РФ за рекордные сроки возвели палаточный городок и оборудовали его всем необходимым. Для строительно-монтажных работ были привлечены 46 предприятий региона и 14 предприятий транспортной отрасли. На месте возведения работали 470 человек из разных территорий: Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Сатки, Чебаркуля, Миасса и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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