Челябинский губернатор вручил награды строителям военного лагеря

Палаточный лагерь на Чебаркульском полигоне построен в рекордные сроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды строителям Всероссийского центра дополнительной подготовки для мобилизованных в Чебаркуле. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в пресс-службе главы региона.

«Важно отметить вклад каждого из вас в создание очень нужного объекта — возведением полевого лагеря для мобилизованных на территории танковой дивизии Центрального военного округа в регионе. Нам не в первый раз приходится действовать в экстремальных условиях, создавать быстро, в силу обстоятельств, качественные объекты», — заявил Текслер, вручая награды

Глава региона вручил 77 наград строителям за особые заслуги. Текслер лично курировал строительство лагеря для мобилизованных.

Центр подготовки был построен в кратчайшие сроки, за две недели. Власти региона совместно с минобороной РФ за рекордные сроки возвели палаточный городок и оборудовали его всем необходимым.

Для строительно-монтажных работ были привлечены 46 предприятий региона и 14 предприятий транспортной отрасли. На месте возведения работали 470 человек из разных территорий: Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Сатки, Чебаркуля, Миасса и другие.