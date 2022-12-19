В городах Пермского края временно отключили телетрансляцию

В Пермском крае временно отключили телетрансляцию

20 декабря 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Отключение ТВ-сигнала связано с настроечными работами (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае 20 декабря временно отключили телеканалы, входящие в пакеты первого (РТРС-1) и второго (РТРС-2) мултиплексов. Без трансляции остались города Очер и Красновишерск, в котором также приостановлена трансляция «Радио России». Это связано с проведением настроечных работ, сообщается на сайте Пермского радиотелецентра РТРС. «Приостановка вещания РТРС-1, РТРС-2, „Радио России“ в связи с проведением настроечных работ: Красновишерск (13:00-15:00), Очер (10:00-16:00)», — сообщается на сайте. Также 22 декабря с 10 до 17 часов будет приостановлено телевещание в городе Александровск. Каждый из мультиплексов включает в себя по 10 федеральных каналов, которые транслируются по всей территории России. В их числе «Первый канал», «Россия 1», «Матч», «НТВ», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Культура» и другие.

В Пермском крае 20 декабря временно отключили телеканалы, входящие в пакеты первого (РТРС-1) и второго (РТРС-2) мултиплексов. Без трансляции остались города Очер и Красновишерск, в котором также приостановлена трансляция «Радио России». Это связано с проведением настроечных работ, сообщается на сайте Пермского радиотелецентра РТРС. «Приостановка вещания РТРС-1, РТРС-2, „Радио России“ в связи с проведением настроечных работ: Красновишерск (13:00-15:00), Очер (10:00-16:00)», — сообщается на сайте. Также 22 декабря с 10 до 17 часов будет приостановлено телевещание в городе Александровск. Каждый из мультиплексов включает в себя по 10 федеральных каналов, которые транслируются по всей территории России. В их числе «Первый канал», «Россия 1», «Матч», «НТВ», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Культура» и другие.