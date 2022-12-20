На Украине испугались, что Россия оставит страну без света на Новый год

Света на Украине на Новый год может не быть, отметил Денис Шмыгаль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Россия может нанести удары по украинской энергетике, оставив страну без света на Новый год. Своими опасениями он поделился в разговоре с украинскими СМИ.
«Россия может оставить украинцев без света на Новый год», — передает слова Шмыгаля telegram-канал «Украина Online». Он отметил, что украинские власти информируют граждан и готовят их к тому, что ситуация с энергетикой в стране может ухудшиться.
Ранее после обстрела Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области было нарушено электроснабжение. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших в результате ударов украинских войск нет.
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