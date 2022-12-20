На Украине испугались, что Россия оставит страну без света на Новый год

Премьер-министр Украины: Россия может оставить страну без света на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт 7. Нижневартовск, лампа, свет, темнота, светильник, ночник, вечер
Света на Украине на Новый год может не быть, отметил Денис Шмыгаль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Россия может нанести удары по украинской энергетике, оставив страну без света на Новый год. Своими опасениями он поделился в разговоре с украинскими СМИ.

«Россия может оставить украинцев без света на Новый год», — передает слова Шмыгаля telegram-канал «Украина Online». Он отметил, что украинские власти информируют граждан и готовят их к тому, что ситуация с энергетикой в стране может ухудшиться.

Ранее после обстрела Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области было нарушено электроснабжение. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших в результате ударов украинских войск нет.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Россия может нанести удары по украинской энергетике, оставив страну без света на Новый год. Своими опасениями он поделился в разговоре с украинскими СМИ. «Россия может оставить украинцев без света на Новый год», — передает слова Шмыгаля telegram-канал «Украина Online». Он отметил, что украинские власти информируют граждан и готовят их к тому, что ситуация с энергетикой в стране может ухудшиться. Ранее после обстрела Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области было нарушено электроснабжение. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших в результате ударов украинских войск нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...