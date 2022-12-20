На Украине испугались, что Россия оставит страну без света на Новый год

Премьер-министр Украины: Россия может оставить страну без света на Новый год

20 декабря 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Света на Украине на Новый год может не быть, отметил Денис Шмыгаль Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Россия может нанести удары по украинской энергетике, оставив страну без света на Новый год. Своими опасениями он поделился в разговоре с украинскими СМИ. «Россия может оставить украинцев без света на Новый год», — передает слова Шмыгаля telegram-канал «Украина Online». Он отметил, что украинские власти информируют граждан и готовят их к тому, что ситуация с энергетикой в стране может ухудшиться. Ранее после обстрела Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области было нарушено электроснабжение. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших в результате ударов украинских войск нет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Россия может нанести удары по украинской энергетике, оставив страну без света на Новый год. Своими опасениями он поделился в разговоре с украинскими СМИ. «Россия может оставить украинцев без света на Новый год», — передает слова Шмыгаля telegram-канал «Украина Online». Он отметил, что украинские власти информируют граждан и готовят их к тому, что ситуация с энергетикой в стране может ухудшиться. Ранее после обстрела Вооруженных сил Украины в Суземском районе Брянской области было нарушено электроснабжение. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших в результате ударов украинских войск нет.