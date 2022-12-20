Брянский губернатор сообщил об отсутствии света после обстрела ВСУ

Обстрелы ВСУ лишили света жителей поселка, сообщил Александр Богомаз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Суземском районе Брянской области нарушено электроснабжение из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение», — написал политик в своем telegram-канале . Он также добавил, что на месте уже работают все оперативные службы. Он отметил, что аварийно-ремонтные бригады не могут заняться восстановлением энергетической инфраструктуры, пока у них не будет безопасного доступа к ним.

С начала специальной военной операции Украина стала обстреливать приграничные регионы России. Среди них и Брянская область. В ноябре урон региону был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Федеральное агентство новостей».