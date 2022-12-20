Брянский губернатор сообщил об отсутствии света после обстрела ВСУ

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
Обстрелы ВСУ лишили света жителей поселка, сообщил Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Суземском районе Брянской области нарушено электроснабжение из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение», — написал политик в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте уже работают все оперативные службы. Он отметил, что аварийно-ремонтные бригады не могут заняться восстановлением энергетической инфраструктуры, пока у них не будет безопасного доступа к ним.

С начала специальной военной операции Украина стала обстреливать приграничные регионы России. Среди них и Брянская область. В ноябре урон региону был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Федеральное агентство новостей».

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В Суземском районе Брянской области нарушено электроснабжение из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение», — написал политик в своем telegram-канале. Он также добавил, что на месте уже работают все оперативные службы. Он отметил, что аварийно-ремонтные бригады не могут заняться восстановлением энергетической инфраструктуры, пока у них не будет безопасного доступа к ним. С начала специальной военной операции Украина стала обстреливать приграничные регионы России. Среди них и Брянская область. В ноябре урон региону был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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