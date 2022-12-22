Глава Минтруда раскрыл, будут ли выплаты семьям с детьми к Новому году

Дополнительных выплат для семей с детьми не будет, заявил Антон Котяков
Семьи с детьми не получат дополнительных выплат к Новому году. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Нет. (Выплаты) не планируются. У нас с 1 января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми — будет единое пособие», — заявил Котяков. Его слова приводит агентство РИА Новости.
С 1 января 2023 года вводится единое пособие по выплатам семьям с ребенком до 17 лет и беременным женщинам. Правом на новые выплаты могут воспользоваться те, кто нуждается в социальной поддержке.
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