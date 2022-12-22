Из-за ошибки в банковских реквизитах челябинская семья лишилась выплат мобилизованного

Из-за ошибки в банковских реквизитах семья из Челябинской области не получала зарплату мобилизованного бойца. Об этом 23 декабря заявила на пресс-конференции руководитель региональной общественной приемной партии «ЕР» Марина Поддубная.
«Это была одна из самых запутанных историй в нашей битве за выплаты, и мы смогли решить эту проблему. У мобилизованного было три счета, и никто не знал, куда перечислять деньги. И потом выяснилось, что в одном счете была указана неправильная цифра», — рассказала на пресс-конференции в «Гранада Пресс» Поддубная.
По словам руководителя общественной приемной, чтобы помочь семье, ей пришлось ездить и разбираться в танковую дивизию под Чебаркулем. Там она подружилась с военными, которые сейчас находятся «за ленточкой», но продолжают помогать, когда возникают подобные вопросы.
«Это не единичный случай, когда из-за неправильных реквизитов семья военнослужащего „за ленточкой“ не получала деньги, но мы всегда добиваемся справедливости. В таких ситуациях мы связываемся с воинской частью, добываем информацию. Военные идут нам на встречу и хочется поблагодарить их за это. Спасибо банку ВТБ — они нам в этом вопросе оказывают помощь», — добавила Поддубная.
Центр помощи мобилизованным и их семья в Челябинской области при поддержке «ЕР» заработал с 30 сентября. За это время в центры поступило 1658 обращений и лишь семь из них до сих пор находятся в работе. По остальным обращениям работа была выполнена, отметила Поддубная.
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