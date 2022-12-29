Дрон приобрели на пожертвования трех человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Златоуста Челябинской области приобрели для фронта дрон за 550 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе движения «Наш Златоуст», в ближайшее время техника отправится в зону проведения спецоперации.

«Самая крупная покупка для нас на сегодня — супердрон. Полный комплект с дополнительными аккумуляторами стоит 550 тысяч рублей», — отметили в «Нашем Златоусте».

Аппарат купили на средства, перечисленные тремя жертвователями. Они направили 150 и по 200 тысяч рублей. Как URA.RU пояснили в общественном движении, прибор снабжен тепловизором и хорошими возможностями приближения. Это позволит вести слежение, не отправляя дрон на территорию противника.

Технику на фронт златоустовцы отправляли многократно. Водители одной из компаний в ноябре собрали деньги, на которые купили дрон. В декабре минивэн в зону спецоперации сопроводил один из вице-мэров города.