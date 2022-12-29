29 декабря 2022

В Златоусте купили дрон для фронта за полмиллиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон
Дрон приобрели на пожертвования трех человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Златоуста Челябинской области приобрели для фронта дрон за 550 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе движения «Наш Златоуст», в ближайшее время техника отправится в зону проведения спецоперации.

«Самая крупная покупка для нас на сегодня — супердрон. Полный комплект с дополнительными аккумуляторами стоит 550 тысяч рублей», — отметили в «Нашем Златоусте».

Аппарат купили на средства, перечисленные тремя жертвователями. Они направили 150 и по 200 тысяч рублей. Как URA.RU пояснили в общественном движении, прибор снабжен тепловизором и хорошими возможностями приближения. Это позволит вести слежение, не отправляя дрон на территорию противника.

Технику на фронт златоустовцы отправляли многократно. Водители одной из компаний в ноябре собрали деньги, на которые купили дрон. В декабре минивэн в зону спецоперации сопроводил один из вице-мэров города.

Девайс сможет вести слежку, не залетая на территорию противника
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Жители Златоуста Челябинской области приобрели для фронта дрон за 550 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе движения «Наш Златоуст», в ближайшее время техника отправится в зону проведения спецоперации. «Самая крупная покупка для нас на сегодня — супердрон. Полный комплект с дополнительными аккумуляторами стоит 550 тысяч рублей», — отметили в «Нашем Златоусте». Аппарат купили на средства, перечисленные тремя жертвователями. Они направили 150 и по 200 тысяч рублей. Как URA.RU пояснили в общественном движении, прибор снабжен тепловизором и хорошими возможностями приближения. Это позволит вести слежение, не отправляя дрон на территорию противника. Технику на фронт златоустовцы отправляли многократно. Водители одной из компаний в ноябре собрали деньги, на которые купили дрон. В декабре минивэн в зону спецоперации сопроводил один из вице-мэров города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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