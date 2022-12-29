Жители Златоуста Челябинской области приобрели для фронта дрон за 550 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе движения «Наш Златоуст», в ближайшее время техника отправится в зону проведения спецоперации.
«Самая крупная покупка для нас на сегодня — супердрон. Полный комплект с дополнительными аккумуляторами стоит 550 тысяч рублей», — отметили в «Нашем Златоусте».
Аппарат купили на средства, перечисленные тремя жертвователями. Они направили 150 и по 200 тысяч рублей. Как URA.RU пояснили в общественном движении, прибор снабжен тепловизором и хорошими возможностями приближения. Это позволит вести слежение, не отправляя дрон на территорию противника.
Технику на фронт златоустовцы отправляли многократно. Водители одной из компаний в ноябре собрали деньги, на которые купили дрон. В декабре минивэн в зону спецоперации сопроводил один из вице-мэров города.
Девайс сможет вести слежку, не залетая на территорию противника
Фото: пресс-служба движения «Наш город»
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Жители Златоуста Челябинской области приобрели для фронта дрон за 550 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе движения «Наш Златоуст», в ближайшее время техника отправится в зону проведения спецоперации. «Самая крупная покупка для нас на сегодня — супердрон. Полный комплект с дополнительными аккумуляторами стоит 550 тысяч рублей», — отметили в «Нашем Златоусте». Аппарат купили на средства, перечисленные тремя жертвователями. Они направили 150 и по 200 тысяч рублей. Как URA.RU пояснили в общественном движении, прибор снабжен тепловизором и хорошими возможностями приближения. Это позволит вести слежение, не отправляя дрон на территорию противника. Технику на фронт златоустовцы отправляли многократно. Водители одной из компаний в ноябре собрали деньги, на которые купили дрон. В декабре минивэн в зону спецоперации сопроводил один из вице-мэров города.