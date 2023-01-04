В пермском сервисе доставки бургеров произошла утечка данных клиентов

05 января 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Сейчас администраторы кафе пытаются решить проблему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермской доставке бургеров от кафе «Ронни бургер-клуб» произошла утечка данных клиентов, кто пользовался сервисом доставки. Об этом сообщили администраторы паблика кафе в соцсети «ВКонтакте». «Наша база данных подверглась атаке мошенников. Поэтому необходимо оплачивать заказы только онлайн на нашем сайте доставки. Будьте внимательны и ни в коем случае не оплачивайте заказы переводом по номеру телефона», — указано в объявлении группы «Ронни бургер-клуб | Пермь». В посте также уточнили, что операторы колл-центра не связываются с клиентами через мессенджеры и смс. На самом сайте доставке также размещено уведомление о том, что оплата сейчас возможна только онлайн через сайт. Администраторы извинились за неудобства и сообщили, что уже работают над исправлением проблемы. Ранее URA.RU рассказывало, что в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Это стало результатом утечки данных сервиса в марте 2022 года.

В пермской доставке бургеров от кафе «Ронни бургер-клуб» произошла утечка данных клиентов, кто пользовался сервисом доставки. Об этом сообщили администраторы паблика кафе в соцсети «ВКонтакте». «Наша база данных подверглась атаке мошенников. Поэтому необходимо оплачивать заказы только онлайн на нашем сайте доставки. Будьте внимательны и ни в коем случае не оплачивайте заказы переводом по номеру телефона», — указано в объявлении группы «Ронни бургер-клуб | Пермь». В посте также уточнили, что операторы колл-центра не связываются с клиентами через мессенджеры и смс. На самом сайте доставке также размещено уведомление о том, что оплата сейчас возможна только онлайн через сайт. Администраторы извинились за неудобства и сообщили, что уже работают над исправлением проблемы. Ранее URA.RU рассказывало, что в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Это стало результатом утечки данных сервиса в марте 2022 года.