04 января 2023
03 января 2023

В пермском сервисе доставки бургеров произошла утечка данных клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, быстрое питание, бургер, фастфуд, приготовление бургера
Сейчас администраторы кафе пытаются решить проблему Фото:

В пермской доставке бургеров от кафе «Ронни бургер-клуб» произошла утечка данных клиентов, кто пользовался сервисом доставки. Об этом сообщили администраторы паблика кафе в соцсети «ВКонтакте».

«Наша база данных подверглась атаке мошенников. Поэтому необходимо оплачивать заказы только онлайн на нашем сайте доставки. Будьте внимательны и ни в коем случае не оплачивайте заказы переводом по номеру телефона», — указано в объявлении группы «Ронни бургер-клуб | Пермь».

В посте также уточнили, что операторы колл-центра не связываются с клиентами через мессенджеры и смс. На самом сайте доставке также размещено уведомление о том, что оплата сейчас возможна только онлайн через сайт. Администраторы извинились за неудобства и сообщили, что уже работают над исправлением проблемы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Это стало результатом утечки данных сервиса в марте 2022 года.

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В пермской доставке бургеров от кафе «Ронни бургер-клуб» произошла утечка данных клиентов, кто пользовался сервисом доставки. Об этом сообщили администраторы паблика кафе в соцсети «ВКонтакте». «Наша база данных подверглась атаке мошенников. Поэтому необходимо оплачивать заказы только онлайн на нашем сайте доставки. Будьте внимательны и ни в коем случае не оплачивайте заказы переводом по номеру телефона», — указано в объявлении группы «Ронни бургер-клуб | Пермь». В посте также уточнили, что операторы колл-центра не связываются с клиентами через мессенджеры и смс. На самом сайте доставке также размещено уведомление о том, что оплата сейчас возможна только онлайн через сайт. Администраторы извинились за неудобства и сообщили, что уже работают над исправлением проблемы. Ранее URA.RU рассказывало, что в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Это стало результатом утечки данных сервиса в марте 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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