Подписчики восхитились формами 54-летней обнаженной Светланы Бондарчук. Фото

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Подписчики назвали Светлану Бондарчук идеальной Фото:

Подписчики российской модели и телеведущей Светланы Бондарчук восхитились ее фигурой. Причиной тому стал пост в соцсетях, где 54-летняя Бондарчук опубликовала фото в купальнике.

На фото модель одета в раздельный зеленый купальник без лямок. «Какая красотка! Фигура просто супер», — написал подписчик. К нему присоединился другой пользователь, заявив, что нельзя быть такой красивой. «Идеальна и прекрасна», — отметил еще один поклонник.

Бондарчук уже ошеломляла своих поклонников, публикуя фотографии в бикини. Так, телеведущая публиковала фото, на котором сидит на краю бассейна. Подписчики оценили как ее тело, так и харизму, сообщают «Дни.ру».

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Подписчики российской модели и телеведущей Светланы Бондарчук восхитились ее фигурой. Причиной тому стал пост в соцсетях, где 54-летняя Бондарчук опубликовала фото в купальнике. На фото модель одета в раздельный зеленый купальник без лямок. «Какая красотка! Фигура просто супер», — написал подписчик. К нему присоединился другой пользователь, заявив, что нельзя быть такой красивой. «Идеальна и прекрасна», — отметил еще один поклонник. Бондарчук уже ошеломляла своих поклонников, публикуя фотографии в бикини. Так, телеведущая публиковала фото, на котором сидит на краю бассейна. Подписчики оценили как ее тело, так и харизму, сообщают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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