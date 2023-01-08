Подписчики восхитились формами 54-летней обнаженной Светланы Бондарчук. Фото

08 января 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Подписчики назвали Светлану Бондарчук идеальной Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Подписчики российской модели и телеведущей Светланы Бондарчук восхитились ее фигурой. Причиной тому стал пост в соцсетях, где 54-летняя Бондарчук опубликовала фото в купальнике. На фото модель одета в раздельный зеленый купальник без лямок. «Какая красотка! Фигура просто супер», — написал подписчик. К нему присоединился другой пользователь, заявив, что нельзя быть такой красивой. «Идеальна и прекрасна», — отметил еще один поклонник. Бондарчук уже ошеломляла своих поклонников, публикуя фотографии в бикини. Так, телеведущая публиковала фото, на котором сидит на краю бассейна. Подписчики оценили как ее тело, так и харизму, сообщают «Дни.ру». Фото из соцсетей

Подписчики российской модели и телеведущей Светланы Бондарчук восхитились ее фигурой. Причиной тому стал пост в соцсетях, где 54-летняя Бондарчук опубликовала фото в купальнике. На фото модель одета в раздельный зеленый купальник без лямок. «Какая красотка! Фигура просто супер», — написал подписчик. К нему присоединился другой пользователь, заявив, что нельзя быть такой красивой. «Идеальна и прекрасна», — отметил еще один поклонник. Бондарчук уже ошеломляла своих поклонников, публикуя фотографии в бикини. Так, телеведущая публиковала фото, на котором сидит на краю бассейна. Подписчики оценили как ее тело, так и харизму, сообщают «Дни.ру».