Подписчики российской модели и телеведущей Светланы Бондарчук восхитились ее фигурой. Причиной тому стал пост в соцсетях, где 54-летняя Бондарчук опубликовала фото в купальнике.
На фото модель одета в раздельный зеленый купальник без лямок. «Какая красотка! Фигура просто супер», — написал подписчик. К нему присоединился другой пользователь, заявив, что нельзя быть такой красивой. «Идеальна и прекрасна», — отметил еще один поклонник.
Бондарчук уже ошеломляла своих поклонников, публикуя фотографии в бикини. Так, телеведущая публиковала фото, на котором сидит на краю бассейна. Подписчики оценили как ее тело, так и харизму, сообщают «Дни.ру».
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