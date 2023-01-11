Осужденный за коррупцию экс-главврач пермского онкодиспансера обжаловал приговор

12 января 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Ранее главврачу запретили занимать административные должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев обжаловал приговор в суде. Ранее он был осужден за получение взятки и уволен с поста. «Бывший главный врач ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максим Мезенцев обжаловал в Седьмом кассационном суде в Челябинске приговор Индустриального районного суда, где он был признан виновным в получении взятки», — сообщает Properm. Дело вернулось на рассмотрение в первую инстанцию. Решение было оспорено из-за процессуальных нарушений. Весной предыдущего года Мезенцев был признан виновным в получении взятки от ООО «Элион». Бывшего руководителя приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и запрету занимать организационные и административные должности. Виновного уволили с места работы, а новым главой онкодиспансера стала Зинаида Акишина.

Экс-главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев обжаловал приговор в суде. Ранее он был осужден за получение взятки и уволен с поста. «Бывший главный врач ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максим Мезенцев обжаловал в Седьмом кассационном суде в Челябинске приговор Индустриального районного суда, где он был признан виновным в получении взятки», — сообщает Properm. Дело вернулось на рассмотрение в первую инстанцию. Решение было оспорено из-за процессуальных нарушений. Весной предыдущего года Мезенцев был признан виновным в получении взятки от ООО «Элион». Бывшего руководителя приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и запрету занимать организационные и административные должности. Виновного уволили с места работы, а новым главой онкодиспансера стала Зинаида Акишина.