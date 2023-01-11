11 января 2023

Осужденный за коррупцию экс-главврач пермского онкодиспансера обжаловал приговор

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Ранее главврачу запретили занимать административные должности Фото:

Экс-главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев обжаловал приговор в суде. Ранее он был осужден за получение взятки и уволен с поста.

«Бывший главный врач ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максим Мезенцев обжаловал в Седьмом кассационном суде в Челябинске приговор Индустриального районного суда, где он был признан виновным в получении взятки», — сообщает Properm. Дело вернулось на рассмотрение в первую инстанцию. Решение было оспорено из-за процессуальных нарушений.

Весной предыдущего года Мезенцев был признан виновным в получении взятки от ООО «Элион». Бывшего руководителя приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и запрету занимать организационные и административные должности. Виновного уволили с места работы, а новым главой онкодиспансера стала Зинаида Акишина.

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Экс-главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев обжаловал приговор в суде. Ранее он был осужден за получение взятки и уволен с поста. «Бывший главный врач ГБУЗ „Пермский краевой онкологический диспансер“ Максим Мезенцев обжаловал в Седьмом кассационном суде в Челябинске приговор Индустриального районного суда, где он был признан виновным в получении взятки», — сообщает Properm. Дело вернулось на рассмотрение в первую инстанцию. Решение было оспорено из-за процессуальных нарушений. Весной предыдущего года Мезенцев был признан виновным в получении взятки от ООО «Элион». Бывшего руководителя приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и запрету занимать организационные и административные должности. Виновного уволили с места работы, а новым главой онкодиспансера стала Зинаида Акишина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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