Приставы вернули деньги челябинскому мобилизованному

В отношении пристава решается вопрос о проведении служебной проверки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мобилизованному из Челябинской области вернули деньги, арестованные приставами из-за невнимательности своего сотрудника. Об этом депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов написал в своем telegram-канале.

«В Елани ко мне обратился мобилизованный из Челябинской области и заявил, что пока он готовится освобождать землю от врага, челябинский пристав уже освободил его кошелек. Будучи в чебаркульской „учебке“, он написал приставу заявление о приостановлении исполнительного производства, однако заявление положили под сукно. Сейчас боец находится в зоне СВО, производство в отношении его приостановили и деньги начали возвращать», — сообщил Иванов.

Депутат сообщил, чтобы помочь мобилизованному, он обратил на этот факт внимание главного судебного пристава Челябинской области. В итоге в ситуации разобрались и в отношении невнимательного пристава решается вопрос о проведении служебной проверки.