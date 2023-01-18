Приставы вернули деньги челябинскому мобилизованному

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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, фссп, судебный пристав, пристав
В отношении пристава решается вопрос о проведении служебной проверки Фото:

Мобилизованному из Челябинской области вернули деньги, арестованные приставами из-за невнимательности своего сотрудника. Об этом депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов написал в своем telegram-канале.

«В Елани ко мне обратился мобилизованный из Челябинской области и заявил, что пока он готовится освобождать землю от врага, челябинский пристав уже освободил его кошелек. Будучи в чебаркульской „учебке“, он написал приставу заявление о приостановлении исполнительного производства, однако заявление положили под сукно. Сейчас боец находится в зоне СВО, производство в отношении его приостановили и деньги начали возвращать», — сообщил Иванов.

Депутат сообщил, чтобы помочь мобилизованному, он обратил на этот факт внимание главного судебного пристава Челябинской области. В итоге в ситуации разобрались и в отношении невнимательного пристава решается вопрос о проведении служебной проверки.

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Мобилизованному из Челябинской области вернули деньги, арестованные приставами из-за невнимательности своего сотрудника. Об этом депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов написал в своем telegram-канале. «В Елани ко мне обратился мобилизованный из Челябинской области и заявил, что пока он готовится освобождать землю от врага, челябинский пристав уже освободил его кошелек. Будучи в чебаркульской „учебке“, он написал приставу заявление о приостановлении исполнительного производства, однако заявление положили под сукно. Сейчас боец находится в зоне СВО, производство в отношении его приостановили и деньги начали возвращать», — сообщил Иванов. Депутат сообщил, чтобы помочь мобилизованному, он обратил на этот факт внимание главного судебного пристава Челябинской области. В итоге в ситуации разобрались и в отношении невнимательного пристава решается вопрос о проведении служебной проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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