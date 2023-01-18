Челябинцы ищут своего губернатора на старом школьном фото

Жители Челябинской области развлекаются, пытаясь угадать своего губернатора Алексея Текслера на школьном фото 42-летней давности. Снимок сейчас расходится по соцсетям.
«Угадай — где губернатор! Сегодня отмечает 50-летний юбилей губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Предлагаем нашим читателям в честь этого события фотозагадку. Где на этом снимке первоклассник Челябинской школы и будущий губернатор?», — пишут, к примеру, в паблике «Новости Нагайбакского района».
Скрин: паблик «Новости Нагайбакского района» в «ВК»
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Жители Челябинской области развлекаются, пытаясь угадать своего губернатора Алексея Текслера на школьном фото 42-летней давности. Снимок сейчас расходится по соцсетям. «Угадай — где губернатор! Сегодня отмечает 50-летний юбилей губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Предлагаем нашим читателям в честь этого события фотозагадку. Где на этом снимке первоклассник Челябинской школы и будущий губернатор?», — пишут, к примеру, в паблике «Новости Нагайбакского района». В комментариях пользователи называют номера, которыми на общем снимке снабдили фото каждого школьника. Всего в первом классе школы, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, вместе с Текслером учились 40 мальчиков и девочек. Свой 50-летний юбилей Текслер отмечает 19 января. По решению Кремля, глава региона награжден орденом Александра Невского.