18 января 2023

Челябинцы ищут своего губернатора на старом школьном фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , текслер алексей
В день 50-летия Алексея Текслера по соцсетям расходится вирусное фото с ним Фото:

Жители Челябинской области развлекаются, пытаясь угадать своего губернатора Алексея Текслера на школьном фото 42-летней давности. Снимок сейчас расходится по соцсетям.

«Угадай — где губернатор! Сегодня отмечает 50-летний юбилей губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Предлагаем нашим читателям в честь этого события фотозагадку. Где на этом снимке первоклассник Челябинской школы и будущий губернатор?», — пишут, к примеру, в паблике «Новости Нагайбакского района».

В комментариях пользователи называют номера, которыми на общем снимке снабдили фото каждого школьника. Всего в первом классе школы, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, вместе с Текслером учились 40 мальчиков и девочек.

Свой 50-летний юбилей Текслер отмечает 19 января. По решению Кремля, глава региона награжден орденом Александра Невского.

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Жители Челябинской области развлекаются, пытаясь угадать своего губернатора Алексея Текслера на школьном фото 42-летней давности. Снимок сейчас расходится по соцсетям. «Угадай — где губернатор! Сегодня отмечает 50-летний юбилей губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Предлагаем нашим читателям в честь этого события фотозагадку. Где на этом снимке первоклассник Челябинской школы и будущий губернатор?», — пишут, к примеру, в паблике «Новости Нагайбакского района». В комментариях пользователи называют номера, которыми на общем снимке снабдили фото каждого школьника. Всего в первом классе школы, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, вместе с Текслером учились 40 мальчиков и девочек. Свой 50-летний юбилей Текслер отмечает 19 января. По решению Кремля, глава региона награжден орденом Александра Невского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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