Главный танковый завод России отозвал иск к Минобороны РФ

Судебные заседания между «УВЗ» и Минобороны РФ проходили в закрытом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское предприятие «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») отозвало иск к Минобороны. Ранее промышленники пытались взыскать с министерства около 138 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского — ходатайство об отказе от иска в отношении Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в картотеке суда. Однако в документах не указано, в связи с чем предприятие подавало иск — все судебные заседания рассматриваются в закрытом режиме.

«Уралвагонзавод» (УВЗ) входит в число крупнейших производителей военной техники в России и главным поставщиком танков. В связи с проведение спецоперации на Украине предприятие находится под санкциями западных государств. «УВЗ» неоднократно посещали первые лица страны.