В США решили ликвидировать ЧВК «Вагнер»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Вашингтон начал работу по нейтрализации ЧВК «Вагнер» Фото:
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Деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Об этом во время своего визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

«Мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — приводит слова Шолле сербское агентство Tanjug. Как утверждает чиновник, ЧВК «Вагнера» вербует бойцов в Сербии, а также в других странах мира.

Сообщалось, что Вашингтон обеспокоен ростом влияния частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. В правительстве считают, что группа расширяет свои операции на территории Европы и стран Африки, вмешиваясь в дела суверенных государств. В декабре США приняли решение ужесточить меры контроля за экспортом в отношении группы «Вагнер». Тем временем ЧВК оказала поддержку Силам РФ в освобождении Соледара. Как сообщал глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин, территория города полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Об этом во время своего визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле. «Мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — приводит слова Шолле сербское агентство Tanjug. Как утверждает чиновник, ЧВК «Вагнера» вербует бойцов в Сербии, а также в других странах мира. Сообщалось, что Вашингтон обеспокоен ростом влияния частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. В правительстве считают, что группа расширяет свои операции на территории Европы и стран Африки, вмешиваясь в дела суверенных государств. В декабре США приняли решение ужесточить меры контроля за экспортом в отношении группы «Вагнер». Тем временем ЧВК оказала поддержку Силам РФ в освобождении Соледара. Как сообщал глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин, территория города полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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