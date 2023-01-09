Politico: в США обеспокоились активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины

10 января 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Политическая элита США обеспокоена ростом активности ЧВК «Вагнер» во всем мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон обеспокоен ростом влияния частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. В правительстве считают, что группа расширяет свои операции на территории Европы и стран Африки, вмешиваясь в дела суверенных государств. Об этом заявили высокопоставленные лица в администрации президента США. «Правительство США обеспокоено тем размахом, с которым „Вагнер“ вмешивается во внутренние политики суверенных стран», — сообщил высокопоставленный источник в администрации Соединенных Штатов изданию Politico . Согласно его заявлению, американская разведка обладает информацией о том, что группа «Вагнера» активно проводит операции в «десятках» стран и работает с местными политиками над «военными и политическими проектами». В издании подчеркивается, что американские власти предпримут дополнительные шаги в противодействии ЧВК «Вагнер». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, как идет продвижение его солдат под Бахмутом и Соледаром. Он сравнил работу военных на данных направлениях с крупнейшими баталиями прошедших эпох: Куликовым полем и Бородино. Пригожин подчеркнул, что именно бойцы «Вагнера» занимаются взятием Соледара и ведут в данный момент бои за здание местной администрации.

Вашингтон обеспокоен ростом влияния частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. В правительстве считают, что группа расширяет свои операции на территории Европы и стран Африки, вмешиваясь в дела суверенных государств. Об этом заявили высокопоставленные лица в администрации президента США. «Правительство США обеспокоено тем размахом, с которым „Вагнер“ вмешивается во внутренние политики суверенных стран», — сообщил высокопоставленный источник в администрации Соединенных Штатов изданию Politico. Согласно его заявлению, американская разведка обладает информацией о том, что группа «Вагнера» активно проводит операции в «десятках» стран и работает с местными политиками над «военными и политическими проектами». В издании подчеркивается, что американские власти предпримут дополнительные шаги в противодействии ЧВК «Вагнер». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, как идет продвижение его солдат под Бахмутом и Соледаром. Он сравнил работу военных на данных направлениях с крупнейшими баталиями прошедших эпох: Куликовым полем и Бородино. Пригожин подчеркнул, что именно бойцы «Вагнера» занимаются взятием Соледара и ведут в данный момент бои за здание местной администрации.