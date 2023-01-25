В Хакасии возбудили дело на предпринимателя из Свердловской области

Бизнесмену грозит штраф до 20 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На бизнесмена из Свердловской области завели дело за рекламу алкоголя на одной из улиц Абакана (столица республики Хакасия). Об этом сообщает пресс-служба Хакасского УФАС России в telegram-канале.

«Свердловский бизнесмен подозревается в нарушении закона о рекламе. На фасаде здания по улице Крылова он рекламирует алкогольную продукцию, которую здесь же и продает», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что реклама магазина изображает мультяшных мужчин с пивом, которые рассуждают о пользе алкоголя. «Эта реклама не только не сопровождается предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя, более того, в высказываниях рекламодатель утверждает, что его продукция безвредна и даже полезна для здоровья», — добавили в ведомстве.

Бизнесмену грозит штраф от четырех до 20 тысяч рублей. Рассмотрение дела в суде запланировано на 20 февраля.