25 января 2023

В Хакасии возбудили дело на предпринимателя из Свердловской области

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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Бизнесмену грозит штраф до 20 тысяч рублей Фото:

На бизнесмена из Свердловской области завели дело за рекламу алкоголя на одной из улиц Абакана (столица республики Хакасия). Об этом сообщает пресс-служба Хакасского УФАС России в telegram-канале.

«Свердловский бизнесмен подозревается в нарушении закона о рекламе. На фасаде здания по улице Крылова он рекламирует алкогольную продукцию, которую здесь же и продает», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что реклама магазина изображает мультяшных мужчин с пивом, которые рассуждают о пользе алкоголя. «Эта реклама не только не сопровождается предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя, более того, в высказываниях рекламодатель утверждает, что его продукция безвредна и даже полезна для здоровья», — добавили в ведомстве.

Бизнесмену грозит штраф от четырех до 20 тысяч рублей. Рассмотрение дела в суде запланировано на 20 февраля.

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На бизнесмена из Свердловской области завели дело за рекламу алкоголя на одной из улиц Абакана (столица республики Хакасия). Об этом сообщает пресс-служба Хакасского УФАС России в telegram-канале. «Свердловский бизнесмен подозревается в нарушении закона о рекламе. На фасаде здания по улице Крылова он рекламирует алкогольную продукцию, которую здесь же и продает», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что реклама магазина изображает мультяшных мужчин с пивом, которые рассуждают о пользе алкоголя. «Эта реклама не только не сопровождается предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя, более того, в высказываниях рекламодатель утверждает, что его продукция безвредна и даже полезна для здоровья», — добавили в ведомстве. Бизнесмену грозит штраф от четырех до 20 тысяч рублей. Рассмотрение дела в суде запланировано на 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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