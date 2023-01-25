Куратор пермского центра помощи мобилизованным получит статусный пост

Председателем пермской Общественной палаты станет бывший вице-спикер Лилия Ширяева

26 января 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Лилию Ширяеву выберут 2 февраля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева является основным претендентом на пост председателя Общественной палаты региона. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах Прикамья. Проект «Помощь здесь» занимается поддержкой мобилизованных и их семей. Планируется, что она будет избрана на заседании 2 февраля. «С высокой долей вероятности палату в новом составе возглавил Лилия Ширяева. Она отлично зарекомендовала себя в направлении помощи мобилизованным», — говорят источники. Телефон Лилии Ширяевой был выключен. Обсуждается, что в новом составе палаты будет три заместителя, один из которых будет первым замом. Как будут распределены должности, пока неизвестно. В списке претендентов — бывший депутат заксобрания и зампред в палате предыдущего созыва Владимир Алистратов, экс-вице-спикер Игорь Папков и редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров. Игорь Папков не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Майоров отказался от комментариев: «Мне ничего об этом не известно». Владимир Алистаров сообщил, что все будет ясно на первом заседании палаты, которое намечено на 2 февраля. На нем, как ожидается, будет присутствовать губернатор Дмитрий Махонин. Новый состав Общественной палаты Пермского края был сформирован осенью 2022 года. Занимавший пост председателя организации ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников принял решение оставить должность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева является основным претендентом на пост председателя Общественной палаты региона. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах Прикамья. Проект «Помощь здесь» занимается поддержкой мобилизованных и их семей. Планируется, что она будет избрана на заседании 2 февраля. «С высокой долей вероятности палату в новом составе возглавил Лилия Ширяева. Она отлично зарекомендовала себя в направлении помощи мобилизованным», — говорят источники. Телефон Лилии Ширяевой был выключен. Обсуждается, что в новом составе палаты будет три заместителя, один из которых будет первым замом. Как будут распределены должности, пока неизвестно. В списке претендентов — бывший депутат заксобрания и зампред в палате предыдущего созыва Владимир Алистратов, экс-вице-спикер Игорь Папков и редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров. Игорь Папков не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Майоров отказался от комментариев: «Мне ничего об этом не известно». Владимир Алистаров сообщил, что все будет ясно на первом заседании палаты, которое намечено на 2 февраля. На нем, как ожидается, будет присутствовать губернатор Дмитрий Махонин. Новый состав Общественной палаты Пермского края был сформирован осенью 2022 года. Занимавший пост председателя организации ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников принял решение оставить должность.