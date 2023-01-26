В Екатеринбурге выпустили карты с новыми границами России. Фото, видео

27 января 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

В книжных заметили карты России с включенными в состав ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Анна Майорова © URA.RU В одном из книжных магазинов в центре Екатеринбурга появились обзорные карты, где границы России указаны по-новому — с учетом включенных в состав страны территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Больше напоминает самиздат, потому что нет выходных данных и информации об издателях», — поделился собеседник. Продавец магазина не смог пояснить корреспонденту URA.RU, закупались ли эти карты у кого-то или магазин печатал самостоятельно, и порекомендовал обратиться к руководству. Оперативно получить комментарий у руководства не удалось. «Это только часть карты, она называется обзорная. Если вы хотите полную карту, такие мы не печатаем. Это типографские, они нам еще не поступили. Но как только придут бумаги на картографические компании, то начнут официально печатать. Это процесс небыстрый, но в этом году уже должны поступить в продажу карты с новыми территориями РФ», — поделилась продавец. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине. Она была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Он неоднократно заявлял, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов в 2022 году Фото: URA.RU Читатели предполагают, что карты - самиздат Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одном из книжных магазинов в центре Екатеринбурга появились обзорные карты, где границы России указаны по-новому — с учетом включенных в состав страны территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Больше напоминает самиздат, потому что нет выходных данных и информации об издателях», — поделился собеседник. Продавец магазина не смог пояснить корреспонденту URA.RU, закупались ли эти карты у кого-то или магазин печатал самостоятельно, и порекомендовал обратиться к руководству. Оперативно получить комментарий у руководства не удалось. «Это только часть карты, она называется обзорная. Если вы хотите полную карту, такие мы не печатаем. Это типографские, они нам еще не поступили. Но как только придут бумаги на картографические компании, то начнут официально печатать. Это процесс небыстрый, но в этом году уже должны поступить в продажу карты с новыми территориями РФ», — поделилась продавец. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине. Она была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Он неоднократно заявлял, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.