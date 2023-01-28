Press TV: США ждет «катастрофический сценарий» из-за Украины

29 января 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

США трудно выбраться из конфликта, когда они вмешиваются, отмечает Press TV Фото: The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может развиваться по катастрофическому сценарию, который предполагает начало третьей мировой войны, из-за участия в нем США. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV. «Менее чем через месяц после начала конфликта на Украине президент США Джо Байден самым категорическим образом заявил, что США и их союзники по НАТО не будут воевать с Россией на Украине. Однако в настоящее время Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал «третьей мировой войной», — передает Press TV. США часто не могут остановиться, когда вмешиваются в конфликт, отмечает телеканал. Издание привело в пример войны во Вьетнаме и в Афганистане, где участвовали США. Ситуация на Украине может развиваться по аналогичному сценарию, отмечает Press TV. США оказывают военную помощь Украине, которая предусматривает финансовую поддержку и отправку вооружения ВСУ. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о приближении третьей мировой войны из-за антироссийской позиции Запада. К такому развитию событий могут привести поставки тяжелого вооружения армии Украины, считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. США давно запустили третью мировую войну, которая называется «геофилософия», сказал URA.RU профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт на Украине может развиваться по катастрофическому сценарию, который предполагает начало третьей мировой войны, из-за участия в нем США. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV. «Менее чем через месяц после начала конфликта на Украине президент США Джо Байден самым категорическим образом заявил, что США и их союзники по НАТО не будут воевать с Россией на Украине. Однако в настоящее время Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал «третьей мировой войной», — передает Press TV. США часто не могут остановиться, когда вмешиваются в конфликт, отмечает телеканал. Издание привело в пример войны во Вьетнаме и в Афганистане, где участвовали США. Ситуация на Украине может развиваться по аналогичному сценарию, отмечает Press TV. США оказывают военную помощь Украине, которая предусматривает финансовую поддержку и отправку вооружения ВСУ. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о приближении третьей мировой войны из-за антироссийской позиции Запада. К такому развитию событий могут привести поставки тяжелого вооружения армии Украины, считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. США давно запустили третью мировую войну, которая называется «геофилософия», сказал URA.RU профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.