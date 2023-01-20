Политолог Евсеев предупредил о запуске третьей мировой войны американцами

Американцы запустили третью мировую войну под названием «геофилософия», то есть измененное сознание. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.
«Американцы очень далеко ушли вперед в плане психологии. Они давно запустили третью мировую войну под названием „геофилософия“, то есть измененное сознание. Не нужны экономические, военные войны, — само население, сам правящий класс откроет ворота», — объяснил Вадим Евсеев.
По словам политолога, изменение сознания идет через манипулирование сознанием наций. «Если посмотреть, какое количество дисциплин включает геофилософия — это психология, политология, социология, история. Около 20. Они объединили дисциплины в контексте геофилософии, манипулируя в этом пространстве, изменяя сознание населения. Например, книги Дейла Карнеги: „Как завоевывают друзей“, „Как манипулировать сознанием“, „Как быть успешным“. Там не какие-то трудовые навыки, а именно все через манипулирование. Все их тесты. Они делают мониторинг гражданского общества всех стран. Там 35 показателей по России, Казахстану, по всем странам СНГ, Прибалтике, Франции. Они о гражданском обществе знают все, о лидерах, о поведении. Они готовились к этому. С одной стороны общество потребления, а с другой — психология потребителей», — добавил Евсеев.
Ранее руководитель Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс заявил, что в США главной внешнеполитической угрозой 2023 года назвали войну с Россией или Китаем. По его мнению, она затмила опасность применения против Америки оружия массового уничтожения.
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Американцы запустили третью мировую войну под названием «геофилософия», то есть измененное сознание. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Американцы очень далеко ушли вперед в плане психологии. Они давно запустили третью мировую войну под названием „геофилософия“, то есть измененное сознание. Не нужны экономические, военные войны, — само население, сам правящий класс откроет ворота», — объяснил Вадим Евсеев. По словам политолога, изменение сознания идет через манипулирование сознанием наций. «Если посмотреть, какое количество дисциплин включает геофилософия — это психология, политология, социология, история. Около 20. Они объединили дисциплины в контексте геофилософии, манипулируя в этом пространстве, изменяя сознание населения. Например, книги Дейла Карнеги: „Как завоевывают друзей“, „Как манипулировать сознанием“, „Как быть успешным“. Там не какие-то трудовые навыки, а именно все через манипулирование. Все их тесты. Они делают мониторинг гражданского общества всех стран. Там 35 показателей по России, Казахстану, по всем странам СНГ, Прибалтике, Франции. Они о гражданском обществе знают все, о лидерах, о поведении. Они готовились к этому. С одной стороны общество потребления, а с другой — психология потребителей», — добавил Евсеев. Ранее руководитель Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс заявил, что в США главной внешнеполитической угрозой 2023 года назвали войну с Россией или Китаем. По его мнению, она затмила опасность применения против Америки оружия массового уничтожения.