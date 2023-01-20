Политолог Евсеев предупредил о запуске третьей мировой войны американцами

20 января 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Американцы занимаются изменением сознания наций, считает Вадим Евсеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американцы запустили третью мировую войну под названием «геофилософия», то есть измененное сознание. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Американцы очень далеко ушли вперед в плане психологии. Они давно запустили третью мировую войну под названием „геофилософия“, то есть измененное сознание. Не нужны экономические, военные войны, — само население, сам правящий класс откроет ворота», — объяснил Вадим Евсеев. По словам политолога, изменение сознания идет через манипулирование сознанием наций. «Если посмотреть, какое количество дисциплин включает геофилософия — это психология, политология, социология, история. Около 20. Они объединили дисциплины в контексте геофилософии, манипулируя в этом пространстве, изменяя сознание населения. Например, книги Дейла Карнеги: „Как завоевывают друзей“, „Как манипулировать сознанием“, „Как быть успешным“. Там не какие-то трудовые навыки, а именно все через манипулирование. Все их тесты. Они делают мониторинг гражданского общества всех стран. Там 35 показателей по России, Казахстану, по всем странам СНГ, Прибалтике, Франции. Они о гражданском обществе знают все, о лидерах, о поведении. Они готовились к этому. С одной стороны общество потребления, а с другой — психология потребителей», — добавил Евсеев. Ранее руководитель Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс заявил, что в США главной внешнеполитической угрозой 2023 года назвали войну с Россией или Китаем. По его мнению, она затмила опасность применения против Америки оружия массового уничтожения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американцы запустили третью мировую войну под названием «геофилософия», то есть измененное сознание. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Американцы очень далеко ушли вперед в плане психологии. Они давно запустили третью мировую войну под названием „геофилософия“, то есть измененное сознание. Не нужны экономические, военные войны, — само население, сам правящий класс откроет ворота», — объяснил Вадим Евсеев. По словам политолога, изменение сознания идет через манипулирование сознанием наций. «Если посмотреть, какое количество дисциплин включает геофилософия — это психология, политология, социология, история. Около 20. Они объединили дисциплины в контексте геофилософии, манипулируя в этом пространстве, изменяя сознание населения. Например, книги Дейла Карнеги: „Как завоевывают друзей“, „Как манипулировать сознанием“, „Как быть успешным“. Там не какие-то трудовые навыки, а именно все через манипулирование. Все их тесты. Они делают мониторинг гражданского общества всех стран. Там 35 показателей по России, Казахстану, по всем странам СНГ, Прибалтике, Франции. Они о гражданском обществе знают все, о лидерах, о поведении. Они готовились к этому. С одной стороны общество потребления, а с другой — психология потребителей», — добавил Евсеев. Ранее руководитель Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс заявил, что в США главной внешнеполитической угрозой 2023 года назвали войну с Россией или Китаем. По его мнению, она затмила опасность применения против Америки оружия массового уничтожения.