Драматург Коляда предложил журналистке пройти на три буквы в День борьбы с матом

03 февраля 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Николай Коляда сожалеет, что журналисты не помнят о его театральных заслугах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский драматург Николай Коляда возмутился вопросом журналистки, которая решила обратиться к нему и обсудить День борьбы с ненормативной лексикой (отмечается 3 февраля). В результате театрал предложил ей пройти на три матерные буквы, а сам огорчился, что его запомнили лишь как автора нецензурных спектаклей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Звонит журналистка только что из «Областной газеты» из Екатеринбурга: «Николай, завтра день борьбы с нецензурной лексикой и у нас в доме журналистов… Тут я ее перебил и сказал: «Знаете, что? Я вас сейчас просто пошлю! Пошлю на три буквы!»» — написал драматург. По его словам, после этого разговора он долго ходил по гостинице и матерился. Коляду возмутило, что все его заслуги меркнут на фоне того, что о нем помнят лишь как о человеке, который ставит матерные пьесы. «Им, чтобы написать, или рассказать, или порадоваться за театр из Екатеринбурга, что так идут гастроли моего театра в Москве — да ну, зачем, кому это надо?! А в День нецензурной лексики они меня, ***** [черт побери], вспомнили», — огорчился драматург. Ранее знаменитый уральский драматург Николай Коляда пожаловался, что в 2022 году ему дали мало денег на финансирование фестиваля «Коляда-Plays». В итоге он пожелал отказавшимся спонсорам «гореть в аду». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский драматург Николай Коляда возмутился вопросом журналистки, которая решила обратиться к нему и обсудить День борьбы с ненормативной лексикой (отмечается 3 февраля). В результате театрал предложил ей пройти на три матерные буквы, а сам огорчился, что его запомнили лишь как автора нецензурных спектаклей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Звонит журналистка только что из «Областной газеты» из Екатеринбурга: «Николай, завтра день борьбы с нецензурной лексикой и у нас в доме журналистов… Тут я ее перебил и сказал: «Знаете, что? Я вас сейчас просто пошлю! Пошлю на три буквы!»» — написал драматург. По его словам, после этого разговора он долго ходил по гостинице и матерился. Коляду возмутило, что все его заслуги меркнут на фоне того, что о нем помнят лишь как о человеке, который ставит матерные пьесы. «Им, чтобы написать, или рассказать, или порадоваться за театр из Екатеринбурга, что так идут гастроли моего театра в Москве — да ну, зачем, кому это надо?! А в День нецензурной лексики они меня, ***** [черт побери], вспомнили», — огорчился драматург. Ранее знаменитый уральский драматург Николай Коляда пожаловался, что в 2022 году ему дали мало денег на финансирование фестиваля «Коляда-Plays». В итоге он пожелал отказавшимся спонсорам «гореть в аду».