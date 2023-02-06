Путин утвердил обязательный сбор генома у зеков и подозреваемых

06 февраля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Со всех правонарушителей будут собирать биоматериалы, следует из закона Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о геномной регистрации граждан. Теперь биоматериалы будут сдавать преступники, подозреваемые в преступлении и граждане при административном аресте. «Геномная информация — биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах », — сообщает официальный интернет-портал правовой информации . Из текста документа следует, что собирать пробы ДНК предполагается у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте. Закон о сборе биоматериалов у всех подозреваемых и обвиняемых разрабатывается с 2020 года. 20 декабря Госдума РФ приняла его во втором чтении, сообщает РАПСИ. Для сбора геномной информации будет создан специальный совет, который будет формироваться правительством РФ. Отмечается, что опыт сбора биоматериалов на правонарушителях будет использоваться для создания и контроля системы в целом.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о геномной регистрации граждан. Теперь биоматериалы будут сдавать преступники, подозреваемые в преступлении и граждане при административном аресте. «Геномная информация — биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах », — сообщает официальный интернет-портал правовой информации. Из текста документа следует, что собирать пробы ДНК предполагается у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте. Закон о сборе биоматериалов у всех подозреваемых и обвиняемых разрабатывается с 2020 года. 20 декабря Госдума РФ приняла его во втором чтении, сообщает РАПСИ. Для сбора геномной информации будет создан специальный совет, который будет формироваться правительством РФ. Отмечается, что опыт сбора биоматериалов на правонарушителях будет использоваться для создания и контроля системы в целом.