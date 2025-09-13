Три человека ранены дроном ВСУ в Белгороде

Три человека пострадали в результате взрыва беспилотника возле пассажирского автобуса в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса пострадали трое. 16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Еще двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — передает губернатор в своем telegram-канале. Сам автобус также был поврежден. Инцидент произошел на фоне продолжающихся атак ВСУ на регион.
Также Гладков сообщил о нападении другого дрона, который ударил по по социальному объекту в Белгороде. В результате поврежден фасад здания.
В последние недели Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Ранее удары наносились по зданиям правительства и городскому суду, а также фиксировались случаи возгорания жилых домов из-за падения обломков дронов. Власти усилили меры безопасности и просят жителей сохранять бдительность, а при обнаружении подозрительных объектов немедленно обращаться в экстренные службы.
