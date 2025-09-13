Mash: склад сервиса «Чердак» сгорел в Подмосковье со всеми вещами

В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак»
В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак» Фото:

Склад сервиса хранения «Чердак» полностью сгорел в Подмосковье, ущерб предварительно оценивается более чем в миллиард рублей. Об этом сообщает Mash.

«Склад сервиса „Чердак“ сгорел в Подмосковье», — сказано в сообщении. Отмечается, что ущерб от пожара достигает больше миллиарда рублей.

Клиенты жалуются на отсутствие связи с администрацией и требуют разъяснений по ситуации с возвратом средств и возможной компенсацией за утраченные ценности. Сам сервис «Чердак» работает с 2017 года, предоставляет услуги хранения с ежемесячной оплатой, а его директором с 2022 года является Мердан Дурдымурадов.

