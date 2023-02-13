13 февраля 2023

В Челябинской области водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на территории Сосновского района (архивное фото) Фото:

В Сосновском районе Челябинской области водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком «МАН». Об этом сообщило управление Госавтоинспекции по региону.

«Сегодня, 14 февраля 2023 года, в 19:35 в Сосновском районе, на 28-м км автодороги „Западный обход города Челябинска“ водитель1969 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, при неустановленных обстоятельствах, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАН“ под управлением водителя 1977 года рождения», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП в Сосновском районе

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В Сосновском районе Челябинской области водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком «МАН». Об этом сообщило управление Госавтоинспекции по региону. «Сегодня, 14 февраля 2023 года, в 19:35 в Сосновском районе, на 28-м км автодороги „Западный обход города Челябинска“ водитель1969 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, при неустановленных обстоятельствах, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАН“ под управлением водителя 1977 года рождения», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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