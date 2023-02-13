В Челябинской области водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Фото

14 февраля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Авария произошла на территории Сосновского района (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком «МАН». Об этом сообщило управление Госавтоинспекции по региону. «Сегодня, 14 февраля 2023 года, в 19:35 в Сосновском районе, на 28-м км автодороги „Западный обход города Челябинска“ водитель1969 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, при неустановленных обстоятельствах, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАН“ под управлением водителя 1977 года рождения», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП в Сосновском районе Пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком «МАН». Об этом сообщило управление Госавтоинспекции по региону. «Сегодня, 14 февраля 2023 года, в 19:35 в Сосновском районе, на 28-м км автодороги „Западный обход города Челябинска“ водитель1969 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, при неустановленных обстоятельствах, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАН“ под управлением водителя 1977 года рождения», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.